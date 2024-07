Abbabula è la formula magica dell’estate tra Alghero e Sassari 

Come partire dalla regina del Testaccio e della canzone romana, Gabriella Ferri, e arrivare a una delle icone degli anni '80 con gli Spandau Ballet, Tony Hadley. Passando per una band italiana che in quel decennio era simbolo di tutt'altro genere, il punk rock, ovvero i CCCP Fedeli alla linea. Se pensate sia impossibile allora non conoscete la cooperativa delle Ragazze Terribili che da 26 anni hanno trovato la soluzione: un festival di dimensione internazionale che spazia sulla buona musica e sulle efficaci parole d'autore senza alcun recinto di genere o generazione.

Trasferitosi ad Alghero da qualche anno, ma senza dimenticare la sua origine sassarese, il ventiseiesimo Abbabula propone un cartellone sontuoso dal 26 luglio al 22 agosto con nove date che racchiudono più spettacoli.

Luglio

Il Padiglione Tavolara di Sassari è stato location ideale per “Fior De Limone”, l’omaggio a Gabriella Ferri curato da Silvia Pilia, Carlo Doneddu e Federico Marras Perantoni andato in scena venerdì. Lunedì ci si trasferisce ad Alghero (Lo Quarter) per Diodato che presenta il suo sesto album “Ho acceso un fuoco”, ulteriore evoluzione del cantautore aostano che ha vinto Sanremo nel 2020 e quest'anno con “La mia terra” ha conquistato il David di Donatello come Miglior canzone originale e la Targa per la Miglior canzone. Martedì si ritorna al Padiglione Tavolara di Sassari per la prima assoluta de “Il rito delle pinturas a bolu”, performance audiovisiva sulla fauna della Sardegna con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti) e Francesco Medda “Arrogalla”. Il mese si chiude ad Alghero con Elio e le Storie Tese che coniugano abilità strumentali con testi dissacranti, confermati pure dal titolo del tour “Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo” .

Agosto

Tutto ad Alghero. Il primo agosto Lauryyn e Rora Nagasaki sono due parentesi rosa che aprono e chiudono il concerto della tempiese Daniela Pes, Targa Tenco 2023 come Miglior Opera Prima. Il giorno dopo Casadilego, vincitrice di “X Factor”, fa da apertura al concerto di Daniele Silvestri che sta raccogliendo grande successo col tour “Il cantautore recidivo”.Da Lo Quarter all'Anfiteatro Ivan Graziani per la reunion dei CCCP-Fedeli alla linea, avvenuta l'anno scorso ma particolarmente significativa nel 2024, a 40 anni dalla pubblicazione del singolo “Ortodossia”, che in realtà conteneva tre brani. Quella del 3 agosto è l'unica data in Sardegna di Giovanni Lindo Ferretti e compagni. Il 5 agosto la scrittrice e comica Arianna Porcelli Safonov propone “Omeophonie”, otto piccole storie, simili a sfoghi quotidiani, scritte dalla stessa attrice e accompagnate dal sottofondo musicale di Renato Cantini e Michele Staino.Pausa per Ferragosto e dintorni e chiusura stellare il 22 agosto all'anfiteatro Ivan Graziani con Tony Hadley che con la sua strepitosa voce in “Mad about you” riproporrà non solo alcuni dei successi planetari con gli Spandau Ballet ma si cimenterà pure in alcuni standard jazz e swing, con una classe che negli anni è persino aumentata.

