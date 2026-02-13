Abbabula ‘26 a Sassari Il 23 luglio i Nu Genea 

Nuovo annuncio per la ventottestima edizione di Abbabula, il più importante festival della Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore. Il 23 luglio arrivano a Sassari, in piazza Università, i Nu Genea Live Band, il gruppo che ha ridefinito l’estetica mediterranea in chiave disco-funk. La cooperativa Le Ragazze Terribili - da oltre 35 anni impegnata nell’organizzazione di eventi dal vivo in Sardegna – propone, per la prima volta in Sardegna, un originalissimo progetto musicale che esplora le rotte sonore del Mediterraneo e le connessioni culturali tra musica da club e tradizioni popolari.

Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, i Nu Genea, hanno trasformato la propria visione musicale in una indagine sulle stratificazioni culturali del Mediterraneo. Una prospettiva che nasce da una ricerca attenta alle fonti, alle tradizioni e agli “echi sonori” approdati nel tempo sulle coste di Napoli, intesa non come semplice origine geografica, ma come luogo in cui lingue, identità e influenze si sovrappongono.

Prevendite sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Box Office Sardegna nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari, tel. 079278275.

