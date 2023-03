“Abbabula 25”, Mannarino il menestrello l’11 agosto all’Ivan Graziani di Alghero 

Per i suoi primi 25 anni il Festival Abbabula si fa un bel regalo e fa un dono speciale al grande pubblico di “Alghero Experience”: venerdì 11 agosto 2023, sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani, il cantautore e chitarrista romano Mannarino porterà in scena il suo attesissimo “Corde 2023”, live concept che arriva a 10 anni esatti dal suo primo tour, “Corde”.

Mannarino torna così dal vivo con uno show che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda e per la terza volta - dopo l’edizione del 2013 e del 2015 - darà vita ad uno spettacolo totalmente rinnovato. Menestrello passionale, ruvido e pluripremiato per suo impegno nel campo del sociale, Mannarino sarà uno dei protagonisti del Festival organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili con la Shining Production.

Biglietti per lo spettacolo al costo di 50 euro + 7,50 diritti di prevendita in poltronissima gold numerata; 45 euro + 6,75 diritti di prevendita per la poltronissima numerata; 40 euro + 6 diritti di prevendita per la poltrona numerata; 30 euro + 4,50 diritti di prevendita per la tribuna non numerata. Ticket disponibili all’acquisto in prevendita a partire da domani nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili di via Roma 144 a Sassari; alll’Atelier#3 (via Carlo Alberto 84) ad Alghero e nelle biglietterie TicketOne.

