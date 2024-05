Abba Lughente, il caso dell’opera mai realizzata 

Quando fu presentato, 25 anni fa, il progetto per la costruzione della nuova diga di Abba Lughente, nell’agro di Lodè, veniva descritto come un’opera che avrebbe definitivamente risolto il problema dell’approvvigionamento idrico per un bacino di utenze che passava da circa 30 mila persone nei mesi invernali ad oltre 200 mila presenze durante la stagione estiva. Era il 1998, quando la Regione finanziò con un miliardo e 700 milioni di vecchie lire gli studi di fattibilità dello sbarramento che avrebbe garantito altri 60 milioni di metri cubi d’acqua, da aggiungere ai 20 che ne può contenere quella di Maccheronis sul Rio Posada. Fondi che vennero spesi interamente, tanto da arrivare al varo del progetto definitivo per la costruzione del nuovo invaso, che però è sempre rimasto solo sulla carta. Posizioni avverse di molti sindaci e il parere negativo da parte del ministero dell’Ambiente mise fine all’intero procedimento.

«Se quell’intervento si fosse fatto oggi non staremmo a parlare di mancanza di risorse idriche - afferma il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso -. Con 60 milioni di metri cubi in più di acqua invasata nella nuova diga oggi avremmo riserve idriche per due anni».

Nel confermare la grande sete che stanno soffrendo le aree agricole, dove è già fatto divieto assoluto di attività di irrigazione, Guiso lancia l’allarme anche per il settore turistico. «Se continuerà a non piovere - afferma - saremo costretti a razionare l’acqua anche per le utenze domestiche, con gravissime ripercussioni anche per il mercato delle vacanze». All’interno del Maccheronis le scorte sono garantite solo per un altro mese.

