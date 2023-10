Abate: quando alle ragazze sarde fu vietato di vedere a teatro “Casa di bambola” 

“Il misfatto della tonnara”, di Francesco Abate (Einaudi), è il terzo romanzo della serie dedicata alle avventure di Clara Simon. La giovane giornalista investigatrice, paladina degli oppressi, figlia di un militare disperso in guerra e di una donna cinese, nonché nipote di un importante armatore, si trova ancora una volta coinvolta in una torbida vicenda, nel contesto della Cagliari della Belle Époque (siamo nell’autunno 1905). Anche in questo terzo episodio, Cagliari è una presenza costante e un elemento narrativo decisivo, più che un semplice sfondo. Una Cagliari che probabilmente sarebbe piaciuta a Sergio Atzeni, così viva, multietnica e contraddittoria, con i suoi conflitti – di classe, culturali –, le sue bellezze e i suoi lati oscuri.

Il fatto reale

La vicenda riparte grosso modo dove l’avevamo lasciata nel romanzo precedente, Il complotto dei calafati (naturalmente si può leggere come una storia a sé). La trama, al primo sguardo, rispetta i canoni del genere: un delitto irrisolto (l’aggressione a una maestra, attivista suffragista, nel magazzino della vecchia tonnara) su cui dovranno esercitarsi l’acume e la sensibilità di Clara Simon e dei suoi sodali, l’ufficiale dei carabinieri Rodolfo Saporito e il collega cronista Ugo Fassberger. Ritroviamo dunque entrambi insieme agli altri personaggi conosciuti nei due romanzi precedenti; figure ormai familiari, i cui contorni si precisano ulteriormente. All’indagine sul delitto si aggiungono, nel racconto, una rappresentazione teatrale, “Casa di bambola” di Ibsen, contestata e impedita da perbenisti e reazionari (spunto tratto dalla realtà: erano cose che succedevano nella Cagliari di quegli anni) e drammi familiari assortiti.

Il primo livello

La risoluzione del mistero (il “misfatto” del titolo) è complicata dai conflitti di competenza tra le autorità, dagli interessi opachi di famiglie potenti e dai fermenti sociali e politici del momento. La stessa storia personale di Clara interferisce e a sua modo interagisce col suo lavoro di indagine. Trattandosi di un noir, con la giusta dose di suspense, non se ne può raccontare più di così. Non mancano comunque i tratti umoristici e i momenti grotteschi, utili a spezzare la tensione e a dare dinamismo al racconto. E fin qui la lettura può accontentare anche chi vi cerchi solo svago e distrazione. Ma questo è solo il livello superficiale dell’opera, la sua buccia, per così dire: la polpa sta sotto.

Il livello più profondo

È lì che bisogna guardare per comprendere il genere di operazione letteraria a cui Francesco Abate ha messo mano. Il plot noir non solo si intreccia ma in qualche modo fa da pretesto ai temi e agli accadimenti storici evocati: le mobilitazioni sociali, le rivendicazioni proto-femministe, le contraddizioni della Sardegna nell’età giolittiana, tra vivacità culturale, condizione subalterna con tratti di colonialismo e repressione autoritaria sempre pronta a scattare. Pescando dal ricco archivio de L’Unione Sarda, Abate è in grado di apparecchiare a chi legge molto più di uno sfondo esotico e “di colore” alle vicende narrate. Fa in realtà un lavoro di ricostruzione storica alquanto accurato, col minimo indispensabile di licenze letterarie. Anche il lavoro sul linguaggio dei personaggi è degno di nota; restituisce i vari registri linguistici, tra l’italiano un po’ formale e letterario delle persone istruite (con qualche aggiustatina per renderlo meno stucchevole e alieno) e la parlata popolare con le sue interferenze del sardo e le sue espressioni idiomatiche. La questione linguistica sarda ha un suo posto dentro le avventure di Clara Simon e soci. Il fatto che la protagonista sia una giovane donna meticcia consente di arricchire il racconto di connotazioni ulteriori a proposito di identità personale e collettiva, della condizione femminile, del rifiuto delle diversità (proprie e altrui). E c’è dell’altro ancora.

Gli ascari

Una delle controparti dei protagonisti, in questo terzo romanzo, è un club di giovani di buona famiglia dediti a perseguitare con la violenza ogni forma di rivendicazione sociale e di genere. Abate ha scelto per loro il nome di “Ascari”: è un notevole spunto di riflessione, che in questa sede si può giusto segnalare senza approfondirlo. Non è l’unico. Le poche persone che conoscono la storia di quegli anni sanno che c’è ancora molto da aspettarsi. Il compito che, senza esservi tenuto, si è assunto Francesco Abate, nella tribolata Sardegna di oggi, a cui questi romanzi in qualche modo alludono, è gravoso quanto coraggioso; colmare una grave lacuna di conoscenza – e di coscienza – storica, ma senza pedanterie. L’auspicio è che in tanti leggano anche questa terza avventura di Clara Simon con la giusta dose di curiosità, oltre che con gusto, e che la serie prosegua con lo stesso slancio narrativo e la stessa ricchezza ricostruttiva.

