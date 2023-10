Abate a Dolianova Finale dell’Angioni 

Museo Dart

Stasera, alle 18, al Museo Dart di Dolianova, in via Carducci, una serata speciale con Francesco Abate che nel presentare il suo nuovo romanzo per Einaudi “I misfatto della tonnara” offrirà uno spaccato della società sarda e in particolare cagliaritana di inzio Novecento fra rivendicazioni sociali e lotte femministe.

Guasila

Gran finale oggi (alle 17, Auditorium comunale) al Festival Dell’Altrove per l’assegnazione del Premio Giulio Angioni 2023. La serata è condotta da Stefania Pinna. In gara per la Narrativa Michela Monferrini, Camilla Ghiotto e Savina Dolores Massa: Poesia: Simone Zafferani, Ilaria Palomba e Anna Cascella Luciani. Saggistica: Marco Rovelli, Sarah Gainsforth e Federico Sessolo.

