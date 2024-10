Abaco riparte dalla battaglia di “Anna” di Marco Amenta 

Le domeniche, si sa, sono fatte per il riposo. Ma nelle prossime settimane, in particolare quelle dal 20 ottobre al 15 dicembre, saranno anche sinonimo di cultura e spettacolo. Con l'arrivo dell'autunno, infatti, si rinnoval’appuntamento con la “Stagione Autunnale al Teatro di Villaspeciosa”, un evento che ogni anno illumina il palcoscenico del Comunale Maria Carta. Organizzata con passione da Abaco, la rassegna è una vera e propria celebrazione della cultura, intesa come forza aggregante e strumento di riflessione collettiva. Attraverso teatro, cinema, musica, danza, laboratori e mostre questa nuova stagione si propone di trasformare il teatro in un luogo dove la bellezza si genera e si condivide, come antidoto all’erosione culturale e sociale. Il programma offre otto appuntamenti (ogni domenica alle 19.30) ricchi di intensità emotiva e attualità, capaci di stimolare il pubblico su temi di grande rilevanza sociale e storica. Le proposte spaziano dalle narrazioni impegnate sui diritti e l'emarginazione, alle vicende storiche con uno sguardo fresco e accattivante, con spettacoli pensati per tutte le età.

La stagione si apre domenica 20 ottobre con una proiezione fuori abbonamento, il film “Anna” di Marco Amenta, che affronta la speculazione edilizia in Sardegna attraverso la lotta di una donna contro l'avidità delle multinazionali. Il 27 ottobre va in scena lo spettacolo “Ottavio Bottecchia vite in volata”, una vibrante rappresentazione della vita del campione di ciclismo degli anni ’20. Il 10 novembre sarà la volta di "Le Fuorigioco - una dichiarazione di indipendenza", che narra la coraggiosa vicenda della prima squadra femminile di calcio in Italia, nata nel 1932. Il 17 novembre, il palcoscenico ospiterà “Itis Galileo - un minuto di rivoluzione” e il 24 “Why Clitennestra Why?”, una messa in scena multimediale che rievoca il mito di Clitennestra. Il 27 novembre ecco “Carla o dell’essere se stessei”, storia di Carla Baffi e della sua esperienza di transizione. L’8 e il 15 dicembre, spazio ai più piccoli con “Il Favoloso mondo di Esopo” e “Aladino e Sherazade”.

Come sempre, saranno attivi laboratori di arti sceniche, lettura, scrittura e riciclo, oltre ai matinée per le scuole e il book sharing. Nel foyer, la mostra fotografica “Naturorto” di Paola Congia.

