AAA...3, allenatore cercasi 

Simone Ammendola e il Cus Cagliari: le strade si dividono. Il coach che in otto anni ha guidato e accompagnato l’ascesa sino alla Serie A3 di volley lascia, prende una pausa, un anno, poi chissà. Un emergente tra i più gettonati oltre Tirreno: 37 anni, tra i più giovani in circolazione, alla guida di una matricola che si è prima qualificata alla Coppa Italia, poi ai playoff. La sua decisione mette tutti d’accordo. Il casting per sostituirlo sulla panchina del Cus Cagliari è iniziato, il nuovo nome potrebbe essere imminente.

Motivazioni

«È una decisione ponderata e serena», spiega Ammendola, «motivata esclusivamente dalla necessità di dedicarmi maggiormente alle attività della mia famiglia. Sino a un anno fa le situazioni erano compatibili, ma la serie A3 è un’altra dimensione, non consente distrazioni. Preferisco farmi momentaneamente da parte».

Dieci giorni fa anche la Sarlux Sarroch aveva annunciato la separazione da Leo Giombini, il coach della salvezza, arrivato alla fine di novembre per sostituire il dimissionario Marco Franchi, in panchina dal 2020 e artefice del salto dalla B alla serie A3. Due squadre accomunate dalla promozione in contemporanea nel 2023, da un campionato per motivi diversi avvincente, concluso con il derby che ha certificato i playoff del Cus Cagliari e la salvezza di Sarroch. E ora entrambe costruiranno con nuove panchine le ambizioni della prossima stagione, la seconda in A3.

Pagine di storia

Con Ammendola il volley è tornato al Cus nel 2016 dopo trenta anni, l’ascesa e l’espansione come tesserati e partecipazione ai campionati è stata inarrestabile. Dopo i saluti non ricoprirà altri incarichi. «Chi arriva dopo di me deve avere la piena gestione della squadra e dei rapporti con la società, senza incorrere in equivoci e condizionamenti. È la decisione più giusta. Io resterò fuori ma sarò il primo tifoso, sempre presente al Pala Pirastu. Ammetto di avere ricevuto più di una telefonata nel corso della stagione», racconta Ammendola, «ma non ho mai avuto bisogno di tempo per decidere e rispondere. Le telefonate si concludevano con un “no grazie”, detto con doveroso garbo e riconoscenza».

Panchine libere

Il distacco non definitivo, lascia intendere che le strade tra Ammendola e il volley potrebbero ricongiungersi. Intanto le panchine della Sarlux Sarroch e del Cus Cagliari sono libere. Sono scelte difficili e ponderate, il Cus vuole, e deve, confermarsi e migliorare visto che l’aria dei playoff è salutare. A Sarroch l’imperativo è stato scritto un minuto dopo la salvezza. Basta sofferenze. In fondo il divario con chi ha proseguito il campionato è stato di pochi punti.

