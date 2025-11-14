A3M, per la Sarlux test a San Donà Cus di scena lunedì 

Oggi va in campo la Sarlux Sarroch, per vedere all’opera il Cus Cagliari occorre attendere lunedì. La quinta giornata della serie A3 di volley è spalmata in tre giorni, la prima partita è San Donà-Sarroch (ore 20). Una sfida che si ripete per la terza stagione, al Pala Barbazza Sarroch non è mai stato fortunato. La squadra veneta dopo due mancate promozioni ha cambiato pelle costruendo una squadra molto giovane, i più esperti sono il palleggiatore Bellucci (28 anni) e il centrale Marzorati (24). L’inesperienza non ha impedito di vincere due partite. Sarroch ha rotto il ghiaccio sabato scorso battendo Mirandola, dove finalmente le invenzioni di Partenio hanno trovato gli attaccanti pronti.

Cus Cagliari

Un mese dopo la prima e unica apparizione, il Cus torna al Pala Pirastu (lunedì, ore 17) nel match con Trebaseleghe che conclude il quinto turno. La formazione veneta, neopromossa, ha battuto a sorpresa Belluno ed ha perso le successive due partite. Ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione e in attacco punta sull’ex Acqui Terme Cester. Il Cus Cagliari deve interrompere la serie di sconfitte, ma va detto che quella di sabato scorso a San Giustino è stata l’unica partita sbagliata, dopo il tie break perso con Acqui Terme e l’1-3 con Reggio Emilia già in fuga.

Serie B

Assorbita la prima sconfitta in serie B maschile, la Vega Dolianova non ha tempo di respirare. Oggi (Palestra Via Matteotti ore 15,30) arriva un altro cliente per nulla comodo, il Genzano, squadra che da due stagioni sfiora la promozione in A3 e rinforzata dall’ex Cus Cagliari Marinelli.

In serie B1 femminile la Capo d’Orso Palau ha finalmente avuto tutte le giocatrici a disposizione negli allenamenti e può affrontare Bellusco al completo (Pala Andreotti ore 15). Anche la Pan Alfieri, ristabiliti gli equilibri, prepara la trasferta di Garlasco contro una delle favorite.

Per la B2 femminile stasera la Phi Volley La Maddalena ospita il Volleyrò (Palazzetto ore 14,30). Il Quadrifoglio Porto Torres emigra a Ossi dove (ore 15) arriva il Viterbo. In trasferta La Smeralda Ossi attesa dal Volley Terracina.

