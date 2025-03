A3M, illusione Sarlux 

Acqui Terme 3

POl. Sarroch 1

Negrini CTE Acqui T. : Biasotto 2, Bellanova 4, Mazza 2, Garra, Botto 21, Petras 21, Esposito 7, Cester, Trombin (L), Pievani 14. N.e. Carrera, Garrone, Brunetti, Garbarino. All. Totire.

Sarlux Sarroch : Dimitrov 19, Curridori, Graziani 13, Leccis 8, Lusetti 3, Pilotto 5, Mocci (L), Chiapello 9, Nasari, Rossi 1, Pisu. N.e. Giaffreda, Romoli, Scarpi. All. Mattioli.

Parziali : 20-25, 25-22, 25-20, 25-23

Ha vinto Acqui Terme. La Sarlux Sarroch è stata sconfitta 3-1 nell’andata dei quarti di finale dei playoff della A3, ma la sensazione è che con un pizzico di convinzione in più il risultato poteva essere diverso. E c’è una certezza, la partita è ancora aperta, il passaggio al turno successivo è ancora da scrivere. Vinto il primo set, il calo nel secondo e terzo dalla metà in poi, e l’inseguimento, sfiancante, nell’ultimo. Acqui Terme fallosa e imprecisa in avvio, poi il break consolidato da quattro punti consecutivi di Leccis. Nel secondo Sarroch viene raggiunta sul 16-16, i piemontesi accentuano la marcatura su Dimitrov, murato due volte, e pareggiano i conti. La Sarlux ancora avanti nel terzo sino al 15-14, ma si scatena Petras, che non viene contenuto. Tardivo il risveglio nel quarto. La difesa dell’Acqui Terme è stata più incisiva, contribuendo con dodici punti a muro, rispetto ai sei della Sarlux.

Sabato il Cus Cagliari aveva sorprendentemente vinto 3-1 a San Donà di Piave. Sabato prossimo i due match di ritorno, Sarlux Sarroch-Acqui Terme e Cus Cagliari-San Donà.

B1F, il caso Palau

È diventata un caso la partita della B1 femminile disputata sabato a Novara. Giovedì sera è mancata la presidente e fondatrice della società Rosanna Arras. L’Ufficio Gare della Federazione è stato subito informato, la mattina successiva è stata formalizzata richiesta di rinvio concordata con il Novara. La risposta è stata negativa. La squadra è partita sabato in concomitanza con il funerale della presidente, accompagnata dal- l’allenatore in seconda Marco Placido e dalla ex giocatrice Caterina Sintoni. Sono rimasti a Palau il coach Antonio Guidarini e la vicepresidente Antonella Frediani, congiunti di Arras.

