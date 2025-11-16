VaiOnline
Volley.
17 novembre 2025 alle 00:22

A3M, il cus cagliari non può sbagliare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si attende solo Cus Cagliari-Trebaseleghe per chiudere la quinta giornata della serie A3 di volley. Oggi il posticipo al Pala Pirastu (ore 17), appuntamento che il Cus non può sbagliare dopo tre sconfitte consecutive e un punto in classifica. I veneti hanno un punto in più per effetto della vittoria sul Belluno, a conferma dell’imprevedibilità della prima parte del campionato, e sono reduci da due sconfitte.

Serie C maschile

Come era prevedibile, davanti c’è affollamento. Guidano a punteggio pieno dopo quattro giornate il Cus Cagliari del coach Alberto Caredda (che non ha ancora perso un set) e la Stella Azzurra Sestu di Quinto Valdes, davanti al Time Out Olbia. Decimomannu è attardato di tre punti, affiancato da Tortolì.

Serie C femminile

Quinta giornata, Cus Cagliari e Arzachena a punteggio pieno nel girone A, le universitarie allenate da Matteo Gramignano (zero set persi) attendono il pieno recupero di Simona Gioli. Alle spalle si fa strada la matricola Sarroch. Anche l’Aquila Cagliari di Alberto Loddo viaggia a punteggio pieno nel girone B. Il Volley Iglesias insegue a tre punti, battuto nello scontro diretto della terza giornata. A sorpresa è rimasto indietro l’Audax Quartucciu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu