A3M, il cus cagliari non può sbagliare 

Si attende solo Cus Cagliari-Trebaseleghe per chiudere la quinta giornata della serie A3 di volley. Oggi il posticipo al Pala Pirastu (ore 17), appuntamento che il Cus non può sbagliare dopo tre sconfitte consecutive e un punto in classifica. I veneti hanno un punto in più per effetto della vittoria sul Belluno, a conferma dell’imprevedibilità della prima parte del campionato, e sono reduci da due sconfitte.

Serie C maschile

Come era prevedibile, davanti c’è affollamento. Guidano a punteggio pieno dopo quattro giornate il Cus Cagliari del coach Alberto Caredda (che non ha ancora perso un set) e la Stella Azzurra Sestu di Quinto Valdes, davanti al Time Out Olbia. Decimomannu è attardato di tre punti, affiancato da Tortolì.

Serie C femminile

Quinta giornata, Cus Cagliari e Arzachena a punteggio pieno nel girone A, le universitarie allenate da Matteo Gramignano (zero set persi) attendono il pieno recupero di Simona Gioli. Alle spalle si fa strada la matricola Sarroch. Anche l’Aquila Cagliari di Alberto Loddo viaggia a punteggio pieno nel girone B. Il Volley Iglesias insegue a tre punti, battuto nello scontro diretto della terza giornata. A sorpresa è rimasto indietro l’Audax Quartucciu.

