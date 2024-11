A3M, gara difficile oggi per la Sarlux Il Cus ad Ancona 

Dopo tre giornate non è ancora tempo di compilare una graduatoria di valori delle squadre di A3 di volley. Di conseguenza ogni avversario che propone il calendario è, allo stato attuale, da prendere con ogni cautela. Lo sanno bene Sarlux Sarroch e Cus Cagliari che preparano il quarto turno con eguale obiettivo ma con stati d’animo che hanno origine dai differenti risultati di sabato scorso.

Sarroch gioca oggi la terza partita in casa: al Palazzetto di Via Giotto (ore 15) arriva la Monge Gerbaudo Savigliano reduce da due vittorie. La squadra di Camperi con Acqui Terme ha colpito non tanto per la vittoria in sè, ma per il modo in cui l’ha conquistata, con autorità e concentrazione alta dal primo all’ultimo punto. Con Savigliano c’è poco da rilassarsi, perché si tratta di un’altra formazione tra le favorite per un posto in A2.

Domani toccherà al Cus Cagliari, alla terza trasferta. Ad Ancona l’attende la neopromossa Begin Volley penultima e reduce, come gli universitari, da due sconfitte di fila. Non sono bastate sabato scorso contro lo stesso Savigliano le prestazioni di Menicali (11 punti su 18 attacchi e 5 muri vincenti), Gozzo e Biasotto, tutti in doppia cifra, per frenare la rimonta piemontese e il calo negli ultimi due set. Attenzione particolare allo schiacciatore Umek, ex San Donà.

Serie B

Nel torneo maschile, dopo tre sconfitte arriva per la Pallavolo Decimomannu un avversario più malleabile, almeno sulla carta. Al Palazzetto Comunale (ore 16,30) si confronta con l’Argos Volley Sora, un punto in più in classifica della squadra di Caredda.

In B1 femminile, match d’alta classifica stasera al Pala Andreotti (ore 15), dove la Capo d’Orso Palau ospita la Libellula Brà, tre vittorie ciascuna, con le ragazze di Guidarini al terzo posto.

Il Girone B della B2 femminile è chiuso da tre squadre sarde negli ultimi tre posti. La necessità di un cambio di passo è indiscutibile. Stasera La Smeralda Ossi affronta il Gorla Volley (Palasport ore 16), a La Maddalena nella palestra di Via Lamarmora (ore 17) il Garibaldi sfida il Lazzate. Sono due avversarie non di prima fascia. Più complicato domani per la Pan Alfieri con il Duovolley (Pala Coni “B” ore 15), e per l’Audax Quartucciu in trasferta con l’Orago terzo in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA