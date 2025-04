A3M, domani per il Cus Cagliari la sfida decisiva 

È arrivato il momento: dentro o fuori, per il Cus Cagliari non ci sono alternative. La semifinale della serie A3 di volley presenta il conto. Oggi (Pala Pirastu, ore 19) garadue con la Rinascita Lagonegro, che domenica scorsa ha vinto il match di andata 3-0. Una vittoria del Cus rimanderebbe ogni decisione alla “bella”, mercoledì in Basilicata. Con una sconfitta termina la stagione. Del Lagonegro si conoscono le ambizioni. Squadra costruita per tornare in A2 che si affida alle giocate di Diego Cantagalli, top scorer della A3 e decisivo nei momenti chiave della partita di andata.

«Proviamo a riaprire i giochi», commenta il coach Lorenzo Simeon, «e per farlo dobbiamo gestire al meglio le occasioni che creiamo. Loro in gara1 hanno fatto gestito bene i momenti importanti, da parte nostra c’è la consapevolezza che abbiamo margini per giocare meglio e migliorare. Questo ci rende fiduciosi. Sappiamo che bloccare Cantagalli non è sufficiente, Lagonegro ha altri giocatori che possono decidere la partita». Si chiede ancora l’apporto del pubblico, c’erano più di 600 persone nell’ultima al PalaPirastu con San Donà.

Serie B

La Capo d’Orso Palau è rientrata nei giochi. Davanti si sono fermate ad attenderla e con una vittoria ha dimezzato il distacco dalla zona playoff, ora a -3. Stasera, per la quartultima giornata, c’è una sfida quasi senza appello, in Trentino con il Volano, terzo a pari punti con il Volpiano, secondo.

Derby in B2 femminile, a Ossi si sfidano stasera (Palazzetto ore 17) La Smeralda e Pan Alfieri. La squadra cagliaritana allenata da Andrea Loi è tornata prepotentemente in corsa per il terzo posto, stavolta affronta un sestetto, quello del coach Baldereschi, che gioca senza pressioni avendo appena conquistato la salvezza matematica.

Il Garibaldi La Maddalena è stato sul punto di inserirsi nella zona playoff, stasera c’è una sfida che potrebbe rilanciarlo. Al Palazzetto di Via Lamarmora arriva il Duovolley secondo in classifica. L’Audax Quartucciu, già retrocesso e pronto a ricominciare dalla C, gioca in trasferta con il Volley Como. Decimomannu va a Roma, per onorare sino alla fine, contro la Virtus, l’esperienza in B maschile.

