A3M, Cus Cagliari  ko a mantova: settimana nera 

Perde anche il Cus Cagliari. A Mantova, contro il Gabbiano, esce sconfitto per 3-0 dal Pala Sguaitzer (25-16, 25-20, 25-21), risultato che lo manda al terzultimo posto della classifica della serie A3 di volley (Sarroch è penultimo). È l’epilogo di una settimana nera per le squadre sarde nei campionati nazionali, tutte sconfitte a eccezione di La Maddalena, in B2 femminile, vittoriosa in un derby.

Il Cus Cagliari quindi, altra prestazione da rivedere, non certo attesa alla vigilia. Simeon ha tenuto inizialmente in panchina Menicali, infortunato alla mano sinistra nella partita di sabato scorso, e Gozzo, non ancora al top. Anche Mantova aveva i suoi guai con l’assenza di Pinali, il suo sostituto, Maiocchi, è stato tra i protagonisti. Ha sbagliato poco il Cus nei primi due set, ma i pochi errori hanno generato il break avversario e la conseguente fuga verso il traguardo. Se con Trebaseleghe, Agapitos era stato fra i trascinatori, stavolta ha avuto quattro palle a disposizione, rimediando però altrettanti muri. Infatti, Simeon lo ha tenuto in panchina nel secondo set mandando in campo Gozzo. Biasotto, insieme a Truocchio, è stato il più “ricercato” e davanti è stato un pericolo per Mantova.

Si parte con Galiazzo nella “starting six”, due punti a muro e un ace (l’unico della partita, Mantova ne piazza dieci) sembrano dare fiducia. Ma sull’8-10 due errori in ricezione sulla battuta mettono fine all’incertezza. Nel secondo, sul 9-9 un muro e un altro errore in ricezione costringono il Cus a inseguire e cedere alla distanza. Terzo set, entrano Menicali e Agapitos per Galiazzo e Gozzo, i cagliaritani mettono la testa avanti (19-18) con un muro di Biasotto, tengono testa sino al 21-21. Poi staccano la spina.

Serie C

Nel girone A del torneo femminile il Cus Cagliari vince a Sarroch, 3-0 nel match clou della sesta giornata e tiene il passo dell’Arzachena, 3-0 sul Selargius. Le due capolista sono a punteggio pieno. Girone B, sesta vittoria dell’Aquila, 3-0 all’Ittiri, le inseguitrici Iglesias e Settimo tengono il passo. Nella B maschile la Stella Azzurra Sestu vince 3-1 lo scontro diretto con la Time Out Olbia. È affiancata in testa dal Cus Cagliari, 3-0 al Punto Sassari. Insegue Decimomannu.

RIPRODUZIONE RISERVATA