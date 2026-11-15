Gabb. Mantova 3

Sarroch 1

FarmaMed Mantova : Baciocco 13, Lusetti 2, Daddio, Baldazzi 18, Andriola 7, Simoni 10, Braghini (L), Zanini, Gola 1, Fedrici 13, Donati (L). N.e. Padovani, Zamboni, Toajari. All. Radici.

Sarlux Sarroch : Guastamacchia 11, Curridori, Leccis 3, Zappoli 6, Favaro 11, Mocci (L), Giaffreda (L), Selleri 1, Schiro 17, Romoli, Agrusti 2, Pisu. N.e. Grussu, Saibene. All. Angius

Parziali : 25-22, 21-25, 25-23, 25-15

Dopo la quarta sconfitta consecutiva della Sarlux Sarroch un fatto è certo. Nicola Angius, da pochi giorni promosso primo allenatore al posto di Moretti, ha e avrà tanto da lavorare. Da dove cominciare? Dall’atteggiamento dimesso e arrendevole del quarto set, o dai blackout che cambiano e rompono gli equilibri del set. Anche a Mantova, sulla sconfitta per 3-1 cala la maledizione dei set persi di misura, il primo e il terzo. Ma ora con il penultimo posto del girone Bianco della serie A3 ben cristallizzato, urge un cambio di rotta. Va detto che Mantova, prima in classifica, in 5 giornate non ha concesso punti.

Angius conferma il sestetto iniziale e il modulo di gioco ereditato da Moretti. E riflette sui numeri. Sarroch attacca più di Mantova ma con percentuali nettamente inferiori, 44 per cento contro 56. Selleri ha diversificato le soluzioni evitando di concentrare le alzate su Schiro, in più, stavolta, è mancato il muro (4 punti).

Succede che nel primo set Sarroch tiene testa con disinvoltura, ma sul 20-20 due attacchi out consecutivi spaccano il set, a cui si aggiunge un mancato attacco su ricezione sbagliata avversaria. Il secondo set è quello che dice che Sarroch ci sa fare, come nel terzo dove resta attaccato sino al doppio attacco di Baldazzi e il muro finale di Andriola su Schiro. Del quarto set c’è poco da raccontare. Ma ci sarà tanto da riflettere.

Serie B femminile

Ha rischiato grosso la Capo d’Orso Palau nella quinta giornata della serie B1. A Chieri ha vinto 3-2 (17-25, 23-25, 25-19, 25-17, 13-15) ma ancora una volta ha rischiato la beffa. Chieri, da 0-2 a 2-2, sembrava avviato al successo nel tie break (12-10 e 13-12), ma lo scatto d’orgoglio delle ragazze del coach Guidarini ha ribaltato il match, concluso con il muro vincente di Rossi. Primo successo della Phi Volley La Maddalena, 3-1 al Pavia (25-20, 22-25, 25-10, 25-23). La squadra di Bracci si accoda al gruppo di centroclassifica dopo una prestazione convincente, un terzo set dominato, il quarto sofferto dove, sul 23-23, Pegorer e Minarelli hanno messo la parola fine.

Ha perso la Pan Alieri, battuta 3-2 a Crema (22-25, 25-18, 25-23, 16-25, 18-16) dopo una partita sempre in equilibrio, terminata ai vantaggi del tie break con l’attacco delle cagliaritane fuori di pochi centimetri. Con Pozzi a mezzo servizio, spiccano Ilaria Anello, 23 punti, Kis (19), Tesanovic (18) e Letizia Anello (13).

In B2, quarta sconfitta del Cus Cagliari, battuto 3-0 a Novara (25-18, 25-23, 25-13) da una diretta concorrente per la salvezza. Non è bastato un buon secondo set per evitare il successivo crollo.

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