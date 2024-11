A3M, a San Donà Sarroch si illude poi cede in 4 set 

Stenta a crederci la Sarlux Sarroch. Ha perso 3-1 a San Donà di Piave contro la capolista Personal Time (19-25, 25-22, 25-15, 27-25) ma sono le modalità della sconfitta a lasciare amarezze e rammarico. La squadra di Camperi ha per lunghi tratti, a parte il terzo set, tenuto in scacco gli avversari, : è mancata nei momenti decisivi. In quei frangenti San Donà ha trovato la forza per rimettere in sesto una partita che premiava Sarroch. Emblematico il primo set, la prima in classifica ha le sue fragilità ed è stata colpita. Nel secondo Sarroch è autore di una incredibile rimonta. Sotto 20-12, aggancia sul 21-21 ma si ferma lì, tra un muro e un regalo. Perso il terzo (la luce si spegne sul 9-9), poi tutto lascia pensare che si va al tie break. Dimitrov è ovunque, Sarroch va a +5, ha due set point, viene agganciato (24-24), il bulgaro si procura il terzo, ma San Donà ha sette vite. E quando l’ultimo attacco si infrange sul muro, Sarroch resta impietrito. E sconfitto. Oggi ci prova il Cus Cagliari che ospita alle 16 San Giustino.

Sarlux : Dimitrov 23, Curridori 3, Leccis 6, Lusetti, Pilotto 6, Mocci (L), Chiapello 8, Nasari 3, Meschiari 8, Romoli 1, Pisu, Scarpi. N.e. Giaffreda, Rossi. All. Camperi.

Serie B

In serie B maschile la Pallavolo Decimomannu è stata battuta 3-0 dalla Lazio 1951. Perso nettamente il primo set, non è bastata la reazione nei due successivi persi 23-25. La Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, ha superato il Novara 3-1. Le ragazze di Guidarini hanno mostrato la mentalità vincente nei momenti più difficili, nel primo set con il break finale e, perso il secondo, nel terzo quando hanno annullato un set point chiudendo 27-25 con un attacco di Francesca Bosso.

In B2F altra vittoria (3-1 al Venegono). Perso il primo set (24-26), la squadra di Loi ha beneficiato del rientro di Valentina Calì, e la rimonta non ha trovato ostacoli. Prima vittoria dell’Audax Quartucciu che si è imposto 3-1 nel derby con La Smeralda Ossi. Decisive la rimonta nel terzo set, vinto 28-26 e la prestazione della diciottenne Giulia Dell’Olio.

Il Garibaldi La Maddalena ha perso 3-0 a Brugherio con i Diavoli Rosa, dopo un primo set giocato alla pari e ceduto solo ai vantaggi (27-25).

Oggi, per la settima giornata della A2 femminile, l’Hermaea Olbia gioca a Lecce contro il Volley Melendugno.

