A3, vanno in campo Cus Cagliari e Sarlux 

Dopo un mese il Cus Cagliari torna stasera al Pala Pirastu, in contemporanea la Sarlux Sarroch prova ad allungare la serie positiva. Terminate le soste riprendono stasera con la prima giornata di ritorno i campionati di serie B.

Serie A3

La inusuale ministriscia negativa del Cus Cagliari (due sconfitte) impone il cambio di marcia. Stasera al Pala Pirastu (ore 20,30) arriva il Savigliano che con tre sconfitte di fila ha mantenuto il terzo posto, ora nel mirino della squadra di Ammendola.

Tre vittorie consecutive hanno accostato la Sarlux Sarroch alla zona playoff. Per proseguire l’avvicinamento c’è da superare la complicata trasferta di Belluno. E disinnescare la mano di Bisi, che domenica scorsa ha firmato 31 punti.

Serie B

Tra le donne, la Capo d’Orso Palau gioca a Trecate con l’ultima della B1. In B2 femminile la rincorsa della Pan Alfieri verso i playoff continua a Roma, contro la Volley Friends. Al Pala Beatrice (ore 16,30) scontro salvezza tra Audax Quartucciu e Ostia. In casa La Smeralda Ossi con l’Isernia (Palazzetto ore 14,30), in trasferta il Garibaldi La Maddalena contro Roma 7. In serie B maschile la Stella Azzurra Sestu ospita (Pala Santi ore 16) il Vero Volley Monza. Riposa il Borore.

