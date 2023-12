A3, tre punti facili per il Cus Cagliari Sarroch ancora ko 

Il Cus Cagliari domina a Mirandola, Sarroch perde nettamente in casa con Brugherio. E’ l’ultimo passaggio della serie A3 di volley prima del derby del Pala Pirastu, la sera di Santo Stefano.

Senza storia il match di Mirandola con lo Stadium: il Cus lo vince 3-0 (25-16, 25-18, 25-14) dopo una prova di forza senza resistenza alcuna da parte avversaria. Tre set che hanno avuto una sola protagonista, la squadra di Ammendola, che ha messo i paletti sin dalle battute iniziali. Tra i protagonisti ancora Simone Calarco (18 punti con tre aces).

Per Sarroch, invece, un passo indietro. «Quando si gioca male non si può nemmeno parlare di partita storta». Così il coach Giombini ha commentato a caldo la sconfitta della Sarlux. Il Brugherio ha vinto 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) una partita il cui risultato accorcia pericolosamente la “parte destra della classifica”. E’ successo che contro una squadra Under 21 (praticamente un club Italia delle nazionali giovanili) ben organizzata ed efficace, Sarroch non è mai entrata in partita, e quando ha provato è stata ricacciata indietro vittima di troppi errori e disattenzioni. Come quelli che hanno tracciato la partita nel primo set, quando sull’11-4 per Brugherio si è intuito che qualcosa non funzionava. L’ingresso di Agostini ha permesso un primo avvicinamento (16-17) ma in dirittura d’arrivo il break finale degli avversari.

B1 femminile

Torna alla vittoria la Capo d’Orso Palau, che ha battuto il Volley Legnano 3-1. Un risultato che la rimette in corsa per un posto nei playoff. Le ragazze di Guidarini, perso il secondo set, hanno evitato il tie break rimontando nel quarto e chiudendo con un sorpasso (25-23) all’ultima curva.

Serie B maschile

Due sconfitte interne rendono più difficile il cammino di Stella Azzurra e Borore verso la salvezza. Sestu è stata battuta 3-0 dall’Almevilla. Ha resistito un set, il primo, poi ha ceduto non riuscendo a rimontare lo svantaggio. Stesso risultato per il Borore con il Volley Cazzago. Primo set regalato, i successivi segnali di risveglio non sono bastati.

RIPRODUZIONE RISERVATA