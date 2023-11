A3, Sarroch rimonta poi cede al tie-break  

Ancora una sconfitta per la Sarlux Sarroch, nella serie A3 di volley, battuta dal Savigliano 3-2 (22-25, 25-23, 21-25, 25-22, 10-15). Stavolta la squadra di Franchi è rimasta in partita rimontando per due volte il set di svantaggio, piegata dalle battute, nel finale, di Van De Kamp. Nel primo set il muro piemontese appare invalicabile. Il secondo set è un’altra storia, Romoli, Sideri e Ciupa creano gioco e punti, Sarroch è sempre avanti, viene raggiunta sul 22-22. Ci pensano Sideri e un muro di Fortes a chiudere. Altri due set, uno per parte, le emozioni si trasferiscono al quinto, vinto dal Savigliano.

Le donne

Capo d’Orso Palau fa festa con la quarta vittoria in serie B1 femminile. Ieri, al Pala Andreotti, ha battuto 3-1 il Moncalieri e resta nel gruppo delle prime. Dopo una partenza al rallentatore e un set perso, le ragazze di Guidarini hanno preso il largo dominando i due successivi set.

Il derby della B2 femminile lo vince La Smeralda Ossi, che ha battuto 3-2 l’Audax Quartucciu. Partita combattuta, La Smeralda vince in rimonta i primi due set, l’Audax recupera, al tie break sul 13-13 l’allungo decisivo della squadra di Ossi. Tie break fatale per la Pan Alfieri, battuta a Viterbo 3-2. Le ragazze di Loi sono partite con il piede sbagliato, hanno poi vinto il secondo set, la partita è andata avanti in equilibrio. Al quinto set, avanti 11-8 sono stare rimontate e sconfitte 15-13.