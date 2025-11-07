A3, Sarroch e Cus devono cancellare lo zero in classifica 

Ci sono impellenti esigenze nella quarta giornata della serie A3. Riguardano la Sarlux Sarroch e il Cus Cagliari che alla terza partita (hanno già osservato il turno di riposo) devono cancellare lo zero dalla casella delle vittorie, e per Sarroch anche dei punti.

La Sarlux gioca in casa la seconda partita consecutiva, al Palazzetto di Via Giotto (ore 15) arriva lo Stadium Mirandola, neopromossa, che ha sfruttato due turni casalinghi per vincere due partite.

Squadra pericolosa a partire dagli esperti schiacciatori Galliani, l’anno scorso a Cantù in A2, e Flemma, a cui si aggiunge Spagnol, ex Reggio Calabria e Savigliano. Sarroch più che studiare le performance avversarie, deve eliminare la tensione e trovare consapevolezza nelle proprie capacità.

Cus Cagliari

Il calendario è stato sinora severo con Acqui Terme e Reggio Emilia nelle prime due partite, con due sconfitte assolutamente dignitose. Stasera (ore 20,30) il Cus gioca a San Giustino contro l’Altotevere, che proprio sabato scorso a Sarroch ha trovato i primi punti della stagione giocando con la mente libera ma commettendo numerosi errori e infrazioni. Elemento utile alla squadra di Simeon, dove al momento si sono distinti, per punti a referto, Biasotto, Truocchio e Luisetto.

Serie B

La Vega Dolianova mette nel mirino la quinta vittoria nel torneo maschile. Il primo posto esalta e mette ansia agli avversari di stasera, la Roma 7 Volley, che nella capitale attende la squadra di Locci. Ma la parola d’ordine è contare i punti che mancano alla salvezza.

In serie B1 femminile oggi la Pan Alfieri ospita (Pala Coni ore 16) l’Aosta. È atteso l’esordio della centrale Stefania Padula. Turno apparentemente favorevole alla Capo d’Orso Palau, a Torino contro il Volley Parella, ultimo in classifica.

In serie B2 femminile trasferta romana per la Phi Volley La Maddalena, oggi opposta al Green Volley. Il Quadrifoglio Porto Torres è impegnato a Terracina con la Futura, gioca in casa (Palazzetto ore 15) La Smeralda Ossi contro il Frascati.

