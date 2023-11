A3, Sarlux trafitta al tie-break a Motta di Livenza 

La vittoria è un miraggio per la Sarlux Sarroch, battuta a Motta di Livenza 3-2 (31-29, 19-25, 15-215, 25-18, 15-11). Alla sesta giornata della serie A3 di volley è la quinta sconfitta consecutiva, la terza al tie break. Anche questa volta sembrava tutto a portata di mano. In vantaggio 2-1 la squadra di Franchi ha peccato di esperienza ridando vita alla Pallavolo Motta. Il primo set sembrava chiuso, avanti 23-21, sul 29-28 e quarto set point, una battuta a rete di Ciupa, un attacco out di Sideri e un attacco di Romoli murato. Partenza in salita, ma nei due set successivi Sarroch domina, gli errori in attacco scompaiono, i centrali mettono a terra tutto ciò Fabroni mette loro a disposizione. Il terzo set si chiude con due ace di Sideri e l’attacco vincente di Ciupa. Nel quarto set iniziano i pasticci in ricezione, si va al quinto. 8-7 per i veneti al cambio di campo, Sarroch può risalire ma un errore in attacco e una ricezione difettosa significano 10-7, gli avversari non si prendono più.

In serie B1 femminile un sabato da dimenticare per la Capo d’Orso Palau, sconfitta a Cabiate 3-0. Primi due set in equilibrio, ma nel primo sul 20-20 ha subito cinque punti di fila. Nel secondo è stata a +5, raggiunta sul 18-18 ha ceduto 28-26. Terzo set senza storia perso a 17.

Nella B2 femminile il derby Pan Alfieri-Audax Quartucciu ha riempito il PalaConi B, le due squadre hanno ripagato regalando una partita vibrante. Ha vinto l’Alfieri 3-1 (25-21, 25-15, 17-25, 25-20), evitando nel finale del quarto set la rimonta delle ragazze di Cadoni, che, vinto il terzo sono state raggiunte nel quarto sul 16-16. L’Alfieri ha poi preso il largo.

L’impresa della serata è del Garibaldi La Maddalena che ha battuto Terracina 3-1. Una gara tutto cuore per la squadra di Ilaria Podda. Primi due set 27-25 (da 20-23) e 25-19. Perso il terzo, ha preso il largo nel quarto, sino all’ultimo punto (25-20) di Bevilacqua.

Niente da fare per la Smeralda Ossi, generosa e combattiva ma battuta dal Roma 7 Volley 3-0.

In serie B maschile la Forma Carni Borore è stata sconfitta a Crema 3-2. Fatali due blackout nel terzo set (avanti 18-16 e parziale di 1-9) e nel tie break, da 7-8 a 9-15. Netta sconfitta della Stella Azzurra Sestu, battuta a Grassobbio 3-0.

