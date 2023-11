A3, Sarlux in casa Il Cus Cagliari va in Piemonte 

Dopo sei giornate, seppur con risultati diversi, Sarlux Sarroch e Cus Cagliari hanno dimostrato che la serie A3 di volley è senza alcun dubbio un posto per loro. Ci sono ancora molteplici aspetti sui quali i rispettivi coach, Franchi e Ammendola, devono proseguire il lavoro, come la necessaria cattiveria nei momenti più caldi e la capacità di chiudere la partita. Oggi due esami difficili. Al Palazzetto di Sarroch (ore 20), la Sarlux attende il Volley Belluno, squadra che punta al salto di categoria ma ha rallentato la corsa causa l’infortunio del cubano Reyes.

Il Cus Cagliari, dopo la prima sconfitta interna, va a Cavallermaggiore (Cuneo), sede delle gare interne del Gerbaudo Savigliano, che con tre vittorie in fila (due esterne, compreso Sarroch) occupa il 4° posto in classifica.

Turni domenicali in B maschile dove Stella Azzurra Sestu e Borore, ultime in classifica, sono chiamate a un cambio di rotta. Il calendario non aiuta Borore, che attende (ore 16) il Grassobbio. Può sfruttare un turno apparentemente favorevole la Stella Azzurra, al PalaSanti (ore 16) arriva la Miretti Limbiate.

I tornei femminili

Il buon momento dell’Hermaea Olbia, in A2 femminile, si scontra oggi al GeoPalace (ore 15) con l’imbattuta capolista Ipag Montecchio. Formazione capace di imprevedibili variazioni di gioco che sfruttano la forza d’attacco di Bellia, Arciprete, Mangani e Botezat.

In serie B1, dopo la sconfitta di Cabiate, la Capo d’Orso Palau torna al Pala Andreotti dove oggi alle 18 affronta le giovani promesse del Club Italia, squadra retrocessa dalla A2.

La copertina della B2 femminile spetta alla Pan Alfieri, terza forza del campionato che stasera gioca a Isernia contro la capolista (imbattuta) Europea 92. Confronti diretti nella parte bassa della classifica. Occasione per La Smeralda Ossi che oggi al Palasport alle 14,30 ospita il Volley Friends Roma, e altrettanto ghiotta l’opportunità per l’Audax Quartucciu. Al Pala Beatrice, alle 16, arriva il Grosseto che divide l’ultimo posto con le ragazze di Cadoni. Domani chiude il Garibaldi La Maddalena, nella difficile trasferta di Anzio.

