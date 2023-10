A3, Sarlux battuta davanti ai propri tifosi 

La Sarlux Sarroch ritrova il suo pubblico ma contro il Mantova trova anche la prima sconfitta interna. Finisce 3-1 per i lombardi (19-25, 38-36, 25-19, 25-18) nella terza giornata di serie A3 di volley. È una sconfitta amara: la squadra del coach Franchi aveva iniziato bene vincendo il primo set per distacco, sostenuta da Sideri e Romoli, che a fine partita mettono a referto rispettivamente 20 e 22 punti. Il secondo set è una guerra di nervi. Sarroch aggancia sull’11-11, si va punto a punto, annulla otto set point, ha le occasioni per chiudere ma l’ultima palla a terra, quella del 38-36, la mette Mantova. È il momento che decide la partita, una squadra ritrova vigore e colpisce, l’altra (la Sarlux) si spegne e non bastano i cambi e la buona volontà.

In B maschile la Stella Azzurra Sestu ha perso a Bresso 3-0, con due set equilibrati. Con lo stesso punteggio il Borore è stato sconfitto dalla capolista Scanzorosciate.

In serie B2 femminile continua la marcia della Pan Alfieri che ha battuto l’Ostia 3-1. Primi due set vinti al fotofinish, pausa nel terzo, nel quarto le cagliaritane hanno dilagato. Vince Garibaldi La Maddalena, 3-0 al Viterbo. Bene il primo set, nei successivi la squadra della coach Podda ha saputo soffrire e tenere i nervi saldi. Prima vittoria dell’Audax Quartucciu, 3-1 al Vollerò Roma e prova convincente. Non riesce la rimonta alla Smeralda Ossi, battuta a Grosseto 3-2. Sotto 2-0, va sul 2-2 dopo quattro set equilibrati, ma crolla nel tie-break.

