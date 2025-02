A3, oggi la Sarlux  e domani il Cus: assalto alle grandi 

Stasera la Sarlux Sarroch a Belluno, domani pomeriggio il Cus Cagliari al Pala Pirastu con il Mantova. La sesta giornata di ritorno della serie A3 di volley non è esattamente tra quelle che conciliano il sonno, ma non sono nemmeno da allarme rosso.

Oggi, alle 20,30, la Sarlux si presenta alla Spes Arena di Belluno con più certezze. Nelle ultime tre partite, due perse al tie break e una vinta, ha mostrato un approccio diverso, senza paura e maggiormente convinto delle proprie potenzialità. Lo ha detto il coach Mattioli dopo la sconfitta di sabato scorso, tra gli applausi, con la capolista San Donà. «Stiamo giocando bene, abbiamo però bisogno di maggiore continuità». Belluno è terzo in classifica ma il suo cammino non è irresistibile, attenzione alla sua difesa a muro, la media è 2,71 punti per ogni set, la più alta della categoria.

Domani al Pala Pirastu (ore 16) altra grana per il Cus Cagliari, arriva il Gabbiano Mantova, quarto in classifica. Non è il momento migliore per la formazione lombarda, due sconfitte consecutive e le due partite precedenti vinte al quinto set. Se valesse la legge del Pala Pirastu con una striscia aperta di sei vittorie, il coach Simeon sarebbe in una botte di ferro. Il Cus è reduce dalla sconfitta in Umbria con il San Giustino, che ha evidenziato i cali di tensione nei momenti di equilibrio che costano set e partite, limitatamente alle gare in trasferta.

Serie B

Seconda giornata di ritorno, in B1 femminile torna al Pala Andreotti dopo due sconfitte la Capo d’Orso Palau, stasera ospita (ore 16) il Cabiate, una tra le squadre che lottano per non retrocedere. Vittoria indispensabile per le ragazze di Guidarini, per riprendere la corsa verso i playoff.

È un obiettivo vicino invece per la Pan Alfieri, in B2 femminile. Oggi al Pala Coni B (ore 16) c’è il Lazzate, penultimo, la corsa al secondo posto (distante un punto) può continuare. Trasferte complicate per le altre contro squadre d’alta classifica in lotta per i playoff. Oggi il Garibaldi La Maddalena gioca a Como, l’Audax Quartucciu è impegnata a Castellanza con il Duovolley. Domani chiude La Smeralda Ossi, a Jerago con il Network Orago. In B maschile la Pallavolo Decimomannu affronta, oggi al Palazzetto (ore 16) il Volley Anguillara.

