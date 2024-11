A3, il Cus sconfitto ad Ancona Tre vittorie nella B2 donne 

Ancora una sconfitta, la terza consecutiva, per il Cus Cagliari nel campionato di serie A3. Ad Ancona la squadra di Simeon è stata battuta 3-1 (26-24, 20-25, 26-24, 25-23) dalla matricola Begin Volley. Un risultato pesante nonostante tre set persi con il minimo scarto, di cui due ai vantaggi, perché il Cus ha avuto in pugno ogni set ma si è fermato nel momento di assestare il colpo di grazia. Come nel primo set raggiunti da +4 e sorpassati sul 19-18, e beffati dopo aver ripreso sul 24-24. Nel secondo set l’attacco di Biasotto (26 punti) del 10-9 è il segnale per la fuga del secondo set. Terzo set sempre avanti, sino al 23-20. Ancona non si arrende, annulla un set point e sorpassa ai vantaggi. Il peggio arriva nel quarto set quando il Cus allunga sul 10-5. Poi il blackout, un parziale di 11-2 lo condanna a inseguire, la reazione illude ma si ferma sull’ultimo attacco di Ancona.

Serie B

Dopo la vittoria della Capo d’Orso Palau, terzo nella B1 femminile, che sabato ha battuto 3-2 la Libellula Brà, arrivano altre buone notizie per le squadre sarde.

In B maschile seconda vittoria per la Pallavolo Decimomannu, che ha superato 3-2 l’Argos Volley Sora, con un tie break da brividi, vinto 18-16 salvando un match point. Tre vittorie nella B2 femminile. La Pan Alfieri entra in campo con un set di ritardo (perso 25-14), rimonta e sconfigge 3-1 la Duovolley. Ha fatto la voce grossa il Garibaldi La Maddalena, prima vittoria e 3-0 contro al Lazzate.

A Ossi partita ancora una volta sofferta e la Smeralda strappa il successo per 3-2 sul Volley Gorla. Ha perso solo l’Audax Quartucciu, 3-0 sul campo dell’Orago terzo in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA