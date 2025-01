A3: il Cus domani ospita Savigliano, Sarlux ad Acqui 

Cus Cagliari-Savigliano e Acqui Terme-Sarroch, due partite che scottano nella terza di ritorno della serie A3 di volley. Domenica in campo per una svolta, seppure per diversi motivi. Oggi la serie B mette in calendario l’ultima di andata, prima della sosta utile a ritemprare le forze di Capo d’Orso e Alfieri in corsa per i playoff.

Cus Cagliari

Al Pala Pirastu (ore 16) arriva il Savigliano, l’ex squadra del coach Simeon. Un punto divide le due squadre, entrambe sconfitte nello scorso weekend. La classifica è divisa in tre parti, le prime quattro in fuga, altre quattro a metà classifica (tra cui le contendenti di domani, più Sarroch e San Giustino), e le ultime due staccate, quelle che giocheranno i playout salvezza, otto vanno ai playoff. Il Pala Pirastu, dove sinora ha sempre vinto, sembra portare bene al Cus. Trasferte sempre amare per i piemontesi con appena un punto, a Mantova, domenica scorsa.

Sarlux Sarroch

La trasferta di Acqui Terme giunge nel momento più critico della stagione, dopo due sconfitte e l’esonero di Camperi. Domani potrebbe sedersi in panchina il nuovo allenatore, che la società non ha al momento comunicato. Acqui Terme, quarto in classifica, in casa ha fatto l’en plein concedendo appena un set. All’andata Sarroch vinse 3-0.

Serie B

La Capo d’Orso Palau, in B1 femminile, viaggia a Trescore Balneario, dove l’attende la Pallavolo Don Colleoni, penultima. Occasione per avvicinarsi ulteriormente alla terza posizione, l’ultima utile per i playoff. Stesso obiettivo per la Pan Alfieri, in B2 femminile. Le ragazze di coach Loi giocano a Brugherio, contro i Diavoli Rosa, una partita che non lascia dormire sonni tranquilli. Una mano è attesa dalla Smeralda Ossi che ospita al Palazzetto (ore 14,30) il Vero Volley, secondo in classifica. La risalita del Garibaldi la Maddalena (cinque vittorie nelle ultime sei partite) passa per il match con Venegono (Palazzetto Via Lamarmora, ore 17). Altra opportunità per l’Audax Quartucciu, in trasferta a Lazzate contro la penultima. In B maschile la Pallavolo Decimomannu gioca a Soccavo contro il Rioneterra Pozzuoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA