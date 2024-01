A3, il cus coglie l’attimo 

CUS CAGLIARI 3

ACQUI TERME 0

Cus Cagliari : Enna, Calarco 14, Vitali, Ambrose 6, Marinelli 9, Kindgard 2, Muccione, Busch 13, Miselli, Durante, Menicali 8. N.e. D. Ammendola, Sartirani. Allenatore S. Ammendola.

Negrini Cte Acqui T. : Martina, Russo, Perassolo 6, Baratti, Cor- rozzatto 1, Stamegna 2, Gra- ziani 2, Morchio, Bettucchi 5, Gar- ra, Esposito 7, Cester 13. All. Negro.

Parziali : 25-20, 25-23, 25-16

Era uno spareggio per il quarto posto, il Cus Cagliari non si fa prendere dall’ansia e ricorda e infligge all’Acqui Terme la regola del Pala Pirastu, 3-0. È una vittoria che scava un solco dalla stessa squadra piemontese e mette in sicurezza la classifica in vista del turno di riposo della prossima settimana. Ma è soprattutto uno spartiacque. Il Cus Cagliari, raggiunti i 30 punti e l’ipotetica quota salvezza, abbandona ogni cautela per voce del coach Simone Ammendola e punta ufficialmente ai playoff. «Ora usciamo allo scoperto, e giocheremo non solo per allungare la stagione, ma per fare sul serio. Arrivati a questo punto puntiamo alla migliore posizione possibile per avere un avversario con classifica inferiore alla nostra e giocare la seconda partita, con l’eventuale Golden Set, in casa». Così Ammendola.

Simone Calarco torna a tempo pieno, sarà fondamentale a muro e in battuta. Pochi cambi, giusto per concedere una breve pausa al sestetto di partenza. Che è subito partito forte con distacco rassicurante, ha resistito al ritorno avversario avvicinatosi a -2 e chiudendo il set con l’attacco di Calarco. Momento difficile nel secondo set, il Cus è sotto 16-22, quando va in battuta Calarco la ricezione piemontese va sotto stress, Busch mette il sigillo sulla rimonta. Terzo set, Acqui Terme distratto consente al Cus il +4 ben difeso, poi si fa male in uno scontro con un compagno Martina: profonda ferita alla testa e immediato trasferimento in ospedale. C’è un riavvicinamento sul 13-11, dopo c’è solo il Cus, con Busch incontenibile e il punto finale di Ambrose.

Serie B2 femminile

La sorpresa arriva dal posticipo di ieri, la firma La Smeralda Ossi, che ad Anzio batte 3-1 (26-24, 23-25, 16-25, 18-25) l’Onda Volley seconda in classifica. Primi due set equilibrati, i successivi dominati, con chiusura (ace) di Sofia Devetag.

