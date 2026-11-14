Cus Cagliari 3

Sav Trebaseleghe 0

Cus Cagliari : Mariano 15, Iurisci, Bonacchi 2, Menicali 6, Lopetrone (L), Modica (L), Azaz 1, Truocchio 8, Sciarretti, Gozzo 5, Galiazzo 12. N.e. Muccione, Soru. All. Passaro

Trebaseleghe : Candeago 1, Barosco 4, Furlan 1, Munarin 3, Pilotto 6, Rampazzo 2, Amarilli (L), Alimenti 3, Mentasti 10, Quagliozzi 15, Rebegea. N.e. Giannini, Guastamacchia, Florian. All. Donadi

Parziali : 25-18, 25-19, 25-21

Il Cus Cagliari e la legge del Pala Pirastu funzionano. Quasi infallibili nella scorsa stagione, con la seconda vittoria consecutiva (la seconda per 3-0) lanciano un segnale di avvertimento. Che porta il Cus, per una notte, al terzo posto nella classifica della serie A3 maschile di volley. È durato ottanta minuti l’anticipo della quinta giornata, Trebaseleghe non ha mai trovato, se non a tratti, sbocchi efficaci. Dalla parte del Cus, Gozzo e Truocchio hanno organizzato la ricezione, Mariano ha colpito, Menicali e Galiazzo hanno provveduto al muro. Al resto hanno pensato i veneti che hanno fatto collezione di errori e infrazioni. Messo un freno agli avversari più pericolosi, il Cus ha sempre mantenuto il totale controllo della partita, con una partenza sprint nel primo e terzo set (3-0 e 4-0). Quando, nel secondo, si è distratto, sul 4-7 coach Passaro ha chiamato il time out, lanciando l’inseguimento concluso sul 10-10. Stesso cliché nelle tre frazioni, con finale in crescendo. Nel primo set la fuga inizia da 17-15, il muro di Menicali la chiude, nel secondo il Cus resta a +2 (19-17) quindi beneficia di un’infrazione e Aziz lancia la volata finale conclusa da un diagonale di Gozzo. Nel terzo Trebaseleghe annulla due match point, dopo il time out Menicali mette tutti d’accordo per finirla lì.

Sarlux Sarroch