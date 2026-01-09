A3, il Cus Cagliari cerca il colpo con la capolista 

Nessuna tregua dal calendario nella terza giornata di ritorno della serie A3 di volley. Cus Cagliari-Reggio Emilia stasera al Pala Pirastu (ore 20), Altotevere San Giustino-Sarroch domani in Umbria (ore 18). Ovvero partite con alto grado di difficoltà. È soprattutto il caso del Cus che dopo la prestazione, e la sconfitta, con Acqui Terme, sabato scorso, ha qualcosa da farsi perdonare. Per rientrare in zona playoff, la capolista Reggio Emilia non è l’avversario più comodo. Ha messo in chiaro a suon di vittorie (undici in dodici partite) che vuole riprendersi la serie A2. «Servirà una buona prestazione», commenta Lorenzo Simeon, coach del Cus Cagliari, «in casa giochiamo sempre alla pari. Il calendario non ci aiuta, ma non dobbiamo impaurirci e avere pazienza».

Sarlux Sarroch

«La partita perfetta, dove abbiamo tenuto alto il livello dal primo all’ultimo punto», parole del coach Francesco Denora Caporusso dopo il 3-0 di lunedì con Acqui Terme, è già archiviata. Subito la sfida con l’Altotevere terzo in classifica. Formazione che dopo due sconfitte nelle prime due giornate ha vinto le successive otto, cedendo appena un set, per poi fermarsi, battuta nuovamente da Reggio Emilia e Belluno. La Sarlux è chiamata alla continuità nei risultati e nelle prestazioni.

Serie B

Riprende oggi dopo la pausa natalizia. Vacanze terminate in anticipo, in B1 femminile, per la Pan Alfieri, che martedì ha recuperato e perso 3-0, la partita con Alessandria. Stasera con Bellusco (Pala Coni, ore 14,30) può avvicinarsi verso una posizione più tranquilla. Scontro diretto in chiave promozione per la Capo d’Orso Palau, che a Garlasco affronta il Volley 2001 secondo in classifica.

Giocano in casa le tre squadre sarde della B2 femminile. La Phi Volley La Maddalena, in corsa per i playoff, ospita il Frascati (ore 17). La Smeralda Ossi affronta (ore 15) il Santa Lucia Roma. L’avversario del Quadrifoglio Porto Torres (ore 15) è il Volley Terracina.

In B maschile la Vega Dolianova cerca stasera (Palestra Via Matteotti, ore 19) la vittoria contro il Volley San Marzano, che in classifica la precede di un punto.

