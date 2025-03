A3, il “colpaccio” del Cus 

SAN DONà 1

CUS CAGLIARI 3

Personal Time S. Donà : Baciocco 9, Rocca, Giannotti 21, Bellucci 6, Fusaro 6, Brucini 17, Cunial 2, Mellano 4, Iannelli (L). N.e. Bellese, Lazzarini, Paludet, Zanatta. All. Moretti.

Cus Cagliari : Galdenzi, Ciardo 4, Menicali 13, Marinelli 8, Busch, Rascato 8, Chialà, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 15, Biasotto 26. N.e. Piludu. All. Simeon.

Parziali : 20-25, 26-24, 19-25, 23-25

La prima sorpresa dei playoff è servita e ha un sapore speciale. Il Cus Cagliari ha vinto 3-1 gara1 dei quarti, lo ha fatto contro il San Donà, sul suo campo. L’ottava della regular season che batte la prima, è tutto vero, la partita perfetta nel momento giusto. San Donà probabilmente non si aspettava una squadra così diversa rispetto a domenica scorsa, e non ha trovato le contromisure. Anche quando ha vinto il secondo set, sembrato più un omaggio del Cus, che sul 24-24 con rimonta da -4, Biasotto ha mandato a rete una battuta e Marinelli spedito fuori un attacco. Se c’è da mettere una cornice a una prestazione, vanno scente quelle di Biasotto e Menicali. Il primo è vicino al 60% in attacco, il capitano ha eretto un muro invalicabile che è valso 6 dei 13 “monster block”. E ha inoltre messo a terra l’ultimo attacco, fermato la rimonta del San Donà (aggancio sul 20-20) e scacciato l’incubo del tie break. Sabato prossimo garadue al Pala Pirastu.

Oggi la Sarlux Sarroch a Valenza affronta l’Acqui Terme, 3° nella prima fase, nell’andata dei playoff.

Serie B

La Capo d’Orso Palau (che aveva chiesto invano il rinvio per la scomparsa della presidente Rosanna Arras) ha perso a Novara 3-0 (cedendo 23-25 nel 2° e 3° set). Dopo due sconfitte riprende fiato la Pan Alfieri, in B2 femminile. Ha vinto a Venegono 3-1, rimontando lo svantaggio del primo set, e ripropone la candidatura a un posto nei playoff. Continua a vincere il Garibaldi La Maddalena che ha battuto 3-1 il Brugherio, ritrovando energie dopo 29-331 del secondo set. Clamoroso epilogo nel derby di Ossi, l’Audax Quartucciu ha battuto La Smeralda 3-2. In B maschile la Pallavolo Decimomannu è stata battuta 3-0 dalla Lazio.

RIPRODUZIONE RISERVATA