Nicola Angius prende il posto di Daniele Moretti alla guida della Sarlux Sarroch. Una scelta interna comunicata poche ore dopo la risoluzione contrattuale dovuta a esigenze dell’ormai ex coach Moretti che hanno reso necessaria la vicinanza alla propria famiglia. Angius, 33 anni, nato a Guspini, è il secondo allenatore dal 2023, da quando Sarroch lo chiamò per affiancare Marco Franchi nella prima stagione in serie A3. Da allora è un punto di riferimento per i coach che si sono seduti in panchina. «Non ho avuto esitazioni», spiega Angius, «ho accettato l’incarico con entusiasmo. Conosco l’ambiente, il valore dei giocatori che ho seguito insieme a Moretti, ormai conosco tanti avversari che vedo in campo dal 2023. Condivido i progetti della società, è una bella e difficile sfida». Al fianco di Angius c’è Antonio Fortunato, sino a ieri secondo assistant coach e scoutman.

Il cambio di allenatore giunge in un momento delicato. Domani, per la quinta giornata di andata, c’è la trasferta di Mantova (ore 17), doveva essere una sfida tra le favorite per il salto in A2. Oggi hanno un diverso stato d’animo, Sarroch si porta appresso tre sconfitte consecutive e il penultimo posto, Mantova ha già fatto il vuoto con 4 vittorie da tre punti.

Cus Cagliari

La partita di stasera con Trebaseleghe (Pala Pirastu, ore 17) identifica una prima parte del campionato come un rompicapo. Tra il Cus, quarto in classifica, e i veneti terzultimi dopo tre sconfitte, ci sono appena due punti. Dopo la vittoria di sabato scorso con San Donà il coach Sandro Passaro ha subito messo in guardia. «Stiamo giocando bene, nell’ultima partita abbiamo reagito all’unico calo di concentrazione. Continuiamo a lavorare per dare continuità al nostro rendimento. È un inizio di campionato equilibrato, non dobbiamo pensare che ci sono avversari facili». In queste prime partite il Cus ha individuato nell’opposto Mariano (84 punti, 12 a muro) il finalizzatore.

Serie B

Equilibrio in serie B1 femminile, nel girone A dopo quattro giornate tie break in serie e nessuna imbattuta. Un’eccezione è la Pan Alfieri, tre vittorie consecutive per 3-0 e secondo posto. Oggi è in trasferta a Crema con l’Enercom, terza in classifica, stessi punti delle cagliaritane ma peggior quoziente set. È chiamata al riscatto la Capo d’Orso Palau, che non ha ancora giocato una partita al completo. Oggi insidiosa trasferta a Chieri. Al Palazzetto di Via Lamarmora (ore 16) la Phi Volley la Maddalena attende l’Uiv Pavia, formazione che compone il gruppo di testa.

Oggi in B2 femminile il Cus Cagliari non può sbagliare. Dopo tre sconfitte con squadre di vertice, è in trasferta sul campo dell’Issa Novara, affiancate in classifica con due punti.

Infine, cerca la prima vittoria stagionale in B maschile la Vega Dolianova, che stasera ospita il Res Volley Mozzate (Palestra Corso Matteotti ore 16), quarto in classifica a un punto dalla coppia di testa.

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