A3, battaglia a San Donà 

Tante partite insieme, ma il risultato è uno. La Sarlux Sarroch perde a San Donà con la Personal Time per 3-2 (30-28, 29-27, 25-27, 18-25, 16-14). Magra consolazione il punticino riportato a casa e tre set persi ai vantaggi, la capacità indiscutibile di saper rimontare due set, ma la certezza di aver gettato al vento la vittoria resta. Pareva dover scomodare le statistiche per raccontare undici set point mancati e ritrovarsi sotto 2-0, per giunta dal +5 (22-17) nel primo, e + 3 nel secondo (19-16). Il coach Denora Caporusso chiama tutta la panchina in servizio e Iannaccone al terzo attacco (e terzo set point) riapre la partita. San Donà è alle corde, Sarroch domina il quarto, si va al tie break. Sul 13-12 la Sarlux vede la vittoria. I veneti non organizzano il contrattacco, Curridori alza e chiama l’opposto in zona 4 dove c’è il deserto, la palla tocca terra, occasione sciupata. Il nervosismo è tangibile, è una condanna e segna le ultime fatali azioni sino al definitivo muro di Cunial su Romoli. La 5ª giornata si conclude domani al Pala Pirastu (ore 17) con Cus Cagliari-Trebaseleghe.

Serie B maschile

La Vega Dolianova alla sesta giornata ha conosciuto la prima sconfitta interna, il Genzano ha vinto 3-0 (22-25, 21-25, 26-26). Premesso che la squadra laziale punta alla A3 la partita si è prestata a diverse chiavi di lettura. Nei tre set le due squadre sono arrivare appaiate al rettilineo finale, mentre la Vega entrava in riserva, Genzano sprintava. Alla squadra di Locci va dato atto della capacità di non perdersi d’animo. Sotto di 5 nel primo ha agganciato sul 21-21, nel secondo la rincorsa è partita dal -9 (3-12) per finire sul 18-18. Nel terzo, avanti 23-20 è mancata la cattiveria di prendersi le ultime “palle sporche” diventate preziose e decisive per la vittoria del Genzano.

Serie B femminile

Finalmente al completo, la Capo d’Orso Palau ha battuto Bellusco 3-0 (25-18, 25-21, 25-23), nella sesta giornata della serie B1 e comincia la marcia di avvicinamento alle prime. Protagoniste Felappi (16 punti) e Martinato (13). Pesante sconfitta della Pan Alfieri, 3-0 a Garlasco (25-11, 25-12, 25-13).

In serie B2 risalgono le quotazioni della Phi Volley La Maddalena. La vittoria sul Volleyrò per 3-0 (29-27, 25-13, 25-20) vale il quinto posto. Decisiva la rimonta nel primo set, sempre all’inseguimento, e cinque set point annullati. La Smeralda Ossi è stata battuta dal Volley Terracina 3-1 (23-25, 27-25, 25-20, 25-20), ma vinto il primo set ha sciupato un vantaggio di quattro punti perdendo ai vantaggi). Sconfitto il Quadrifoglio Porto Torres, il Viterbo si è imposto 3-0.

RIPRODUZIONE RISERVATA