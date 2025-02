A2F, un’occasione per la Virtus 

Due sfide delicate, che in caso di successo potrebbero aprire degli scenari lusinghieri in classifica. Sardegna Marmi Cagliari e Nuova Icom Selargius scendono in campo oggi nel 19° turno dell’A2 Femminile: per entrambe l’obiettivo è vincere per consolidare il piazzamento nel vivo della zona playoff.

Si parte alle 16, al PalaRestivo, con la Virtus che riceve la visita del Torino Teen Basket terz’ultimo in graduatoria. «Avremo bisogno di determinazione e concentrazione per tutti i 40 minuti», avverte la lunga Mounia El Habbab, «Torino è una squadra tosta, che all’andata ha saputo farci soffrire nonostante la vittoria. Sarà importante difendere bene e restare sempre compatte».

Trasferta livornese, invece, per il San Salvatore, di scena alle 21 in casa della Jolly Acli. Le labroniche sono quinte e arrivano da due successi consecutive, ma le giallonere vogliono provarci: «Dovremo giocare ad alto ritmo», sottolinea l’ala Lea Favre, «abbiamo lavorato tanto per migliorare le basi del nostro gioco: ora conosciamo meglio i nostri punti di forza e le debolezze. Questo ci potrà permettere di prendere decisioni migliori nell’arco della partita».

RIPRODUZIONE RISERVATA