A2F, l’Hermaea cerca il primato 

Nella terza giornata di ritorno, e terzultima, della poule salvezza della A2 femminile di volley, la Resinglass Olbia gioca domani una sfida che vale primato e salvezza. A Santa Croce sull’Arno le ragazze del coach Guadalupi non fanno mistero di puntare alla vittoria per raggiungere l’obiettivo del primo posto finale e del record di punti. L’avversario è il Castelfranco, che occupa la quarta posizione ma ha un solo punto in più della quartultima, l’Imola (retrocedono le ultime quattro). Tra i punti di forza delle toscane la schiacciatrice Silvia Lotti, una lunga esperienza in A2, anche con Olbia, uno scudetto, una Coppa Italia e una Coppa Cev con Busto Arsizio e un mondiale Under 20.

Serie B

La Capo d’Orso Palau si scontra con la forza del Volpiano, secondo in B1 femminile, perde 3-1 (25-23, 21-25, 25-17, 27-25) e si allontana dai playoff. Ha lottato, la squadra di Guidarini, cedendo di misura due set, l’ultimo ai vantaggi.

In B2 femminile la Pan Alfieri ha potuto ben poco a Bellusco, battuta 3-0 dal Volley Brianza Est (25-14, 25-17, 25-23), capolista ormai a mezzo passo dalla promozione. Il primato tra le squadre sarde passa di mano. Il Garibaldi La Maddalena battendo 3-0 l’Audax Quartucciu (25-13, 25-23, 26-24) vince la sesta partita di fila e affianca le ragazze di Loi (con unl miglior quoziente set). Continua il momento no della Smeralda Ossi, battuta 3-0 a Castellanza dal Duovolley, e mai entrata in partita. È il quarto k.o. di fila.

Perde anche la Pallavolo Decimomannu in B maschile, superata in casa dal Pomigliano, 3-0. A 5 giornate dalla fine Audax e Decimomannu sono matematicamente retrocesse in serie C.

