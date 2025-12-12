VaiOnline
13 dicembre 2025 alle 00:06

A2F, il Cus ha voglia di riscatto 

Weekend di sosta forzata per le Dinamo Women nel campionato di Serie A1 Femminile. Reduci dal netto stop di Roseto, le biancoblù di coach Paolo Citrini attendono con interesse i risultati dell’11° turno per conoscere la loro avversaria nelle Final Eight di Coppa Italia in programma dal 3 al 6 gennaio alla Cittadella dello Sport di Tortona.
Scendono invece in campo oggi le tre portacolori isolane nel torneo di Serie A2: ad aprire le danze, alle 15, è la Nuova Icom Selargius, che riceve al PalaVienna il Milano Basket Stars. L’obiettivo delle giallonere è muovere la classifica dopo le ultime 3 sconfitte consecutive maturate contro Costa Masnaga, Empoli e Sanga.

Alle 18 tocca al Cus Cagliari, che a Sa Duchessa riceve le siciliane di Alcamo con la speranza di cancellare le amarezze del recupero di giovedì, perso sul campo di Trieste.
Obiettivo riscatto anche per la Sardegna Marmi Cagliari, attesa alle 19 sul parquet della Jolly Acli Livorno: dopo lo sfortunato ko al supplementare contro Milano, El Habbab e compagne vogliono ritrovare quel successo esterno che manca dalla 3ª giornata. ( ro.r. )

