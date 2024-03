A2A, investimenti per 22 miliardi 

«Al 2035 prevediamo 22 miliardi di investimenti che vengono interamente dai nostri flussi di cassa. Non c’è un euro di contribuzione pubblica». L’ad di A2A, Renato Mazzoncini, ieri ha presentato il piano strategico dell’azienda fino al 2035. «Sei miliardi sono per l’economia circolare e 16 per la transizione energetica con le reti elettriche che fanno la parte del leone». Mazzoncini ha ricordato come A2A «fuori dai nostri territori ha vinto diverse gare», tra cui anche quella in Sardegna per il mercato a tutele graduali, «che testimoniano la nostra riconoscibilità». «Sulle reti prevediamo investimenti da 1,4 miliardi al 2035», ha aggiunto l’ad. «La rab elettrica», ha aggiunto, «passa da 700 milioni a 3,4 miliardi nel 2035». Un accordo con Enel per una parte della rete di distribuzione in Lombardia prevede il riconoscimento, da parte di A2A, di un corrispettivo di circa 1,2 miliardi di euro, definito sulla base di un enterprise Vvalue (riferito al 100%) pari a circa 1,35 miliardi di euro. Nel piano è stata indicata una crescita annua del dividendo di almeno il 3%, mentre «la cedola è cresciuta del 6%». Infine, Mazzoncini si è soffermato anche sulle aste di Terna: «Sono interessanti. Lavoriamo sullo stoccaggio».

