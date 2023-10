A2, Selargius rompe il ghiaccio 

San salvatore S. 77

Carugate 70

Techfind Selargius : Reani 12, Mura 6, Granzotto 6, Ceccarelli 18, Pavrette 21, El Habbab 9, Pandori 2, Berrad 3, Valenti, Corongiu ne, Poddighe. Allenatore Righi

Dim. Bagno Carugate : Usuelli 18, Rulli 20, Cassani 10, Caccialanza 3, Nespoli 5, Carmeli 3, Andreone, Fabbricini 9, Faroni 2, Rizzi ne. Allenatore Silvestri

Parziali : 16-15; 33-27; 55-45



Termina il digiuno della Techfind Selargius, che dopo tre sconfitte consecutive conquista il primo successo nel campionato di A2 Femminile a spese di Carugate, superata al PalaVienna per 77-70.

Prestazione solida per le giallonere, in vantaggio per quasi tutti i 40 minuti grazie anche alla gran prova della lunga Pavrette, autrice di una doppia-doppia da 21 punti e 17 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati i 20 di Rulli, ex Virtus e Cus Cagliari.

«Avevamo bisogno del risultato per trovare fiducia e morale», commenta coach Righi, «la squadra lo ha ottenuto disputando soprattutto una buona prova offensiva».

In Sicilia

Nella quinta giornata di Serie A1, la Dinamo Sassari è attesa oggi alle 18 dalla trasferta sul campo della Passalacqua Ragusa, ancora ferma a zero. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA