A2, nel TC Cagliari oggi anche  la Podoroska  

Vincere e rilanciarsi nel campionato di Serie A2 femminile a squadre. Con questa mission il Tennis Club Cagliari A, reduce dalla sconfitta per 3-1 a Prato dopo le prime due vittorie stagionali, torna in campo questa mattina a Monte Urpinu contro lo Stampa Sporting Torino. Sicuro l'esordio tra le cagliaritane dell'argentina Nadia Podoroska, 26enne di Rosario, numero 77 della classifica mondiale (36 due anni fa). Con lei, dovrebbero esserci le sorelle Barbara e Marcella Dessolis ed è convocabile anche Nuria Brancaccio, sconfitta ieri 7-5, 6-2 dalla spagnola Leyre Romero Gormaz nella semifinale al Forte. Nelle prime tre partite del girone, le torinesi (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) hanno sempre schierato in singolare l'esperta Stefania Chieppa e il “vivaio” Chiara Fornasieri (2.3) e le locali Federica Joe Gardella (2,4) e Anna Maria Procacci (2.5), che giocato i doppi con Chieppa.

Il Forte è Felix

Felix Gill vince il singolare maschile del penultimo Itf Combined al Forte Village. Il britannico ha regolato 6-2, 6-4 lo spagnolo Oriol Roca Batalla. Vittorie italiane in doppio: Fausto e Giorgio Tabacco nel maschile, Martina Colmegna e Lisa Pigato nel femminile.



