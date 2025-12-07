a2 maschile, alghero salvo col brivido 

Salvezza col brivido. Il Tc Alghero Mp Finance vince 4-3 sul rosso indoor del Tc Viserba e conquista il diritto a partecipare alla Serie A2 di tennis maschile a squadre anche nel 2026. La sfida è stata decisa al match tie-break del doppio di spareggio, al termine di un match sempre in equilibrio.

Nei singolari, primo punto algherese conquistato dall'italo-argentino Juan Bautista Otegui, che ha regolato 6-1, 6-2 Nicola Filippi, e pareggio di Samuel Zannoni, che ha superato 6-1, 6-4 Luca Fasciani. Ancora algheresi avanti con il 7-6(1), 6-4 del francese Calvin Hemery su Manuel Mazza, ma Jacopo Riccardi l'ha spuntata 3-6, 6-2, 6-2 su Michele Fois, chiudendo la tornata dei singolari sul 2-2. Anche i doppi in equilibrio: Hemery e Gabriele Maria Noce battono Mazza e il davisman sammarinese Marco De Rossi 6-4, 6-2, mentre Fois e Nicolò Serra lottano, ma cedono 7-6(5), 7-5 davanti a Zannoni e Ricciardi.

La stagione si è decisa con il doppio di spareggio: Mazza e Zannoni conquistano il primo set 6-4, ma Hemery e Fois non mollano, conquistano il secondo 7-6(6) al secondo set point e, sullo slancio, vincono anche il match tiebreak 10-2, facendo partire la festa algherese. «È stato incredibile, abbiamo fatto un'impresa», chiosa un emozionato capitan Gino Asara.



