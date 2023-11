A2, la Techfind insegue il poker 

La Dinamo Women prova a ripartire con slancio. Archiviata la sosta, la squadra sassarese vola a Milano, dove domani alle 17 sarà ospite del neopromosso Sanga nell’ottavo turno dell’A1 Femminile.

Per le biancoblù si tratta di uno scontro diretto per uscire dalle zone meno nobili della classifica: le lombarde hanno lo stesso ruolino di marcia (1 vittoria in 6 incontri) e sono reduci da 4 sconfitte.

Coach Antonello Restivo è fiducioso: «La sosta ci ha fatto bene», afferma, «a Milano troveremo una squadra carica di entusiasmo: per vincere sarà necessario essere aggressivi fin da subito e incanalare la gara sui nostri binari».

Selargius a Roma

In A2, la Techfind Selargius va a caccia del poker di successi sul parquet del Basket Roma, ultima in classifica con 2 punti al pari di Moncalieri e Carugate (domani, 16). Contro le giovanissime capitoline (il roster è composto da giocatrici nate tra il 2003 e il 2007), le giallonere proveranno a ripetere la gran prestazione che è valsa la vittoria nel recupero di martedì, al PalaVienna, contro la Scotti Empoli.



