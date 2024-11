A2 Élite, turno infrasettimanale amaro: la Leonardo cade in casa col Mantova 

Sconfitta per la Leonardo nel turno infrasettimanale di Serie A2 Élite. Ieri al PalaConi i cagliaritani hanno perso per 3-2 contro il Saviatesta Mantova. Ospiti avanti in avvio con Barreto, poi a inizio ripresa raddoppia Gomes. La Leo rientra solo dopo l’espulsione di Grosso sfruttando la superiorità numerica e accorciando con Morando. Il Mantova allunga nuovamente sul 3-1 prima del rigore trasformato da Tidu, che tiene la gara in equilibrio fino alla fine. Non basta però l’assalto col portiere di movimento e la Leonardo esce sconfitta sul proprio campo. Proverà a rifarsi domenica contro la MestreFenice in trasferta.

Esonero

In Serie B cambio in panchina per la Futsal Alghero. La società ha esonerato l’allenatore Rino Monti in cerca della scossa dopo le quattro sconfitte nelle prime quattro partite di campionato (l’ultima sabato scorso per 2-0 in casa contro il Centallo) e l’ultimo posto in classifica nel girone A insieme col Città Giardino Marassi. Per provare a cambiare le sorti della stagione è già arrivato Michele Lombardo, che ha allenato la CDM Futsal Genova in Serie A oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile dei liguri.

Monti aveva portato l’Alghero alla storica promozione in Serie B vincendo due anni fa il campionato regionale di C1. I successivi due campionati cadetti, compreso questo appena iniziato, sono stati difficili per l’ormai ex allenatore dei giallorossi e la sua squadra, costretta a giocare sempre in trasferta perché il palazzetto locale non è ancora omologato per disputare una gara di categoria nazionale. «Il lavoro di Rino Monti resta nella storia del futsal cittadino e del nord Sardegna», dicono i dirigenti dell’Alghero, «ringraziamo il mister, capace di regalarci emozioni indimenticabili. In questo momento però siamo costretti a cambiare». Michele Lombardo è pronto al debutto sulla nuova panchina: sabato al PalaConi di Cagliari è in programma il derby contro la Jasnagora. In palio punti pesanti per entrambe le formazioni.

