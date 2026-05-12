A1F, Sassari in finale senza giocare 

Il derby TT Sassari-Norbello, playoff della serie A1 femminile di tennistavolo in calendario ieri sera, è saltato. Un epilogo clamoroso, il Norbello ha “dovuto” rinunciare. La scorsa settimana l’italo cinese Tan Wenling, tesserata come italiana, è rimasta vittima di un grave incidente stradale durante una breve vacanza in Cina. Per disputare i playoff il Norbello avrebbe dovuto schierare una giocatrice italiana con almeno tre presenze nella regular season, ma l’altra atleta in rosa, Eleonora Trudu, è arrivata a due. È stata presentata la richiesta di deroga al regolamento per motivi di forza maggiore, ma la federazione non l’ha accolta. Così la rinuncia, il rischio di una multa e della retrocessione. Il regolamento non consente inoltre di schierare due sole atlete, in questo caso Matelova e Kolish, le sanzioni sarebbero state più pesanti. Il TT Sassari si ritrova in finale nel modo meno gradito dalla società.

Serie A1 maschile

Lunedì sono iniziati i playoff con l’andata delle semifinali e le sconfitte di TT Sassari e Muravera. Il TT Sassari è stato battuto 3-1 a Messina, punto di Oyebode su Kojic, sconfitti Puppo, Lorenzo e lo stesso Oyebode. La Bagnolese ha vinto 3-0 a Muravera che ha schierato Putuntica, Trevisan e Giordano.

Domani le partite di ritorno, TT Sassari-Messina (Palestra Corso Cossiga ore 19) e Bagnolese-Muravera.

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