A1F, il Tc cagliari vola già ai playoff 

Doppia vittoria nella quinta giornata di Serie A del Tc Cagliari femminile.

In A1, le ragazze di capitan Vassallo Arguello cancellano l'imbattibilità della capolista Tc Rungg con un netto 4-0 e centrano la qualificazioni ai playoff-scudetto. Primi due singolari vinti da Mazzola (6-1, 6-3 sulla ceca Struplova) e Brancaccio (6-3, 7-5 su Spiteri), poi Barbara Dessolis lotta 2h06' per conquistare il punto-vittoria contro Meliss, sconfitta 3-6, 6-3, 7-6(3). Il poker arriva grazie a Brancaccio e Marcella Dessolis (6-1, 6-2 su Struplova/Tabarelli).

In A2 femminile, la cagliaritane vincono a Torino, 3-1 sul Circolo Stampa Sporting. Punti centrati da Salvi (6-1, 6-3 su Becchio), dalla romena Prisacariu (6-3, 6-0 su Cerbo) e dal doppio Festa/Salvi (6-1, 6-2 su Lampiano/Lampitelli). A un turno dalla fine, il Tc Cagliari è almeno ai playout, a un punto dalla salvezza diretta.

In A2 maschile, il Tc Alghero Mp Finance manca ancora l'appuntamento con il primo punto stagionale. Dopo il 2-2 nei singolari (e la pioggia), i pratesi del Tc Bisenzio conquistano i due doppi decisivi. Match giallorossi firmati dall'italo-argentino Otegui (6-2, 6-3 sullo spagnolo Lopez Morillo) e Nicolò Serra (doppio 7-4 al tiebreak su Banti). Gli algheresi si giocheranno la salvezza ai playout.



RIPRODUZIONE RISERVATA