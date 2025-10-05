A1f, il Tc Cagliari subito a bersaglio 

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Questo il bottino delle tre squadre sarde all'esordio in serie A. Il successo arriva da Cagliari, dove le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno battuto 3-1 le romane del Tc Parioli. Dopo il punto ospite, con la croata Tena Lukas che ha battuto la spagnola Leyre Romero Gormaz 6-4, 2-6, 6-3, le cagliaritane hanno ribaltato il risultato: Alessandra Mazzola ha superato Francesca Gandolfi 4-6, 7-5, 6-1, Barbara Dessolis l'ha spuntata 7-6(5), 4-6, 6-4 su Beatrice Lombardo in quasi 3 ore, e il doppio Mazzola/Marcella Dessolis ha battuto 6-2, 6-4 Lukas/Gandolfi.

A2 femminile

Parte con un pareggio esterno l'avventura del Tc Cagliari in A2 femminile. Ad Arezzo, sui campi del Ct Giotto, finisce 2-2, al termine di una sfida dove non sono mancati i colpi di scena. Le cagliaritane si sono presentate in Toscana con una giocatrice in meno, perdendo un singolare per rinuncia. A pareggiare i conti, il forfait di Matilde Mariani contro Sara Festa. Sull'1-1, la bulgara del Tc Cagliari Gergana Topalova ha superato 6-3, 6-4 Gaia Squarcialupi, ma il doppio aretino Squarcialupi/Rachele Bacciarini ha battuto 6-4, 6-4 Topalova/Festa.

Finisce con una sconfitta casalinga per 6-0 lo storico esordio in A per il Tc Alghero-Mp Finance. Gli emiliani del Ct Albinea hanno chiuso i conti con la conquista dei quattro singolari, con Lorenzo Bocchi (6-1, 6-3 su Juan Bautista Otegui), Flavio Bocci (2-6, 6-2, 6-0 a Michele Fois), Sandro Kopp (doppio 6-2 su Gabriele Maria Noce) e Cristian Carli (6-3, 6-3 a Nicolò Serra). I doppi hanno arrotondato il risultato, con il 6-1, 6-0 di Kopp/Bocchi su Fois/Luca Fasciani e il 6-3, 6-3 di Leonardo Iemmi/Carli su Noce/Otegui.



