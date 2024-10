A1f, è subito tc cagliari 

Inizia con una vittoria l'avventura del Tc Cagliari nel campionato nazionale di serie A1 di tennis femminile a squadre. Le ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello hanno battuto 3-1 l'At Verona Falconeri ed è sicuramente un risultato di valore, se si pensa che le venete sono state semifinaliste l'anno scorso e stoppate solo dalle campionesse in carica della Canottieri Casale Monferrato.

Buona la prima

A Monte Urpinu, le cose si sono messe subito bene per le cagliaritane che, quasi in contemporanea, hanno conquistato i primi due punti con Alessandra Mazzola (715 della classifica mondiale) e Jessica Bouzas Maneiro (57 Wta). La 25enne romagnola ha regolato 6-0, 6-2 in meno di un'ora Angelica Moratelli (1288 Wta e 71 nel doppio), mentre la 22enne spagnola, nuovo acquisto del circolo cagliaritano, si è imposta 6-2, 6-4 su Angelica Raggi (836). Il punto veronese è arrivato grazie a un'altra iberica, Eva Guerrero Alvarez (574), che ha battuto 7-5, 6-4 in quasi due ore di gioco la nuorese Barbara Dessolis (1319). A quel punto, il doppio ha assunto un'importanza decisiva e le cagliaritane non se lo sono lasciate scappare, con Bouzas Maneiro e Dessolis che hanno superato 7-6(5), 6-4 Moratelli e Guerrero Alvarez.

L'altro match del girone 2 ha visto finire in parità (2-2) le lombarde del Tennis Beinasco e le altoatesine del Tc Rungg Sudtirol. Ora il Tc Cagliari si preparerà alla prima delle tre trasferte consecutive, domenica 13 a Bolzano contro il Rungg della spagnola Angela Fita Boluda (262 Wta), Lara Pfeifer (558) e Verena Meliss (560).

Itf al Forte Village

Matilde Paoletti non centra il titolo nel terzo dei sei tornei Itf combined organizzati sui campi di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con la Regione perdendo 6-2, 7-6(8) contro la francese Sara Cakarevic.

Intanto ha preso il via il quarto torneo le qualificazioni maschili. Bene Niccolò Dessì, che batte 6-4, 6-3 Leonardo Taddia e oggi sfida il belga Gilles Bailly per un posto nel main draw. Sconfitte per Edoardo Pilia (6-3, 6-2 da Benjamin Torrealba), Matteo Mura (6-2, 6-4 da Diego Dedura-Palomero), Riccardo Carboni (6-1, 6-0 da Noah Perfetti), Edoardo Carcangiu (nessun gioco conquistato contro Federico Aguilar Cardozo), Mattia Secci (6-3, 6-2 da Vesa Ahti) e Paolo Emilio Cossu (6-1, 6-2 da Alberto Bronzetti).



