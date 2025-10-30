VaiOnline
tennistavolo.
31 ottobre 2025 alle 00:13

A1F, al Quattro Mori non riesce il colpaccio 

Il TT Sassari continua a vincere. Nell’anticipo della terza giornata della A1 maschile di tennistavolo ha battuto il Muravera 3-0 e consolida il primo posto in classifica. Punti di Santiago Lorenzo sul francese Bouloussa, Puppo sull’ex compagno di squadra Ismailov (altro eroe dello scudetto sassarese), e Cappuccio su Cipriano. Tra le immediate inseguitrici la Bagnolese sarà impegnata domani a Nulvi con il Santa Tecla (Palazzetto ore 16), domenica il Messina ospiterà la Marcozzi.

Negli anticipi di A1 femminile il Quattro Mori è stato sconfitto 3-2 dal Castelgoffredo. Chasselin con due vittorie ha risposto a Dragoman e Stefanova, nella partita decisiva Carnovale è stata superata da Arlia. Battuta d’arresto anche per il Muravera, alla Palestra “Cuccu” il Süd Tirol si è imposto 3-0, con le sconfitte di Roncallo, Seu e Minurri. Il secondo turno si chiude domenica (Palestra Via Azuni, ore 17) col derby Norbello-TT Sassari.

