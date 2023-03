A1 maschile, la Marcozzi pareggia e deve soffrire 

L’anticipo della serie A1 maschile di tennistavolo ha portato qualche patema alla Marcozzi. Un sofferto pareggio al Palatennistavolo, 3-3, con il TT Genova ultimo in classifica. La certezza dei playoff, con il quarto posto, deve essere ancora certificata dalla matematica. Mercoledì i liguri sono scattati con Ismailov e Puppo, sconfitti Ivonin e Pande. Amato accorcia, anche Campos incappa in una giornata no e perde con Ismailov. Ci pensano Ivonin e ancora Amato a rimediare il pari.

Nell’altro tavolo il derby di A1 femminile tra Quattro Mori e Muravera è stato vinto dalla squadra del Sarrabus 4-1. Vorobeva e Men indirizzano la partita. Riapre Plaian, e allungo definitivo del Muravera con Vorobeva e Roncallo. Quattro Mori e Muravera sono ora appaiate all’ultimo posto (è prevista una retrocessione) ma hanno il “paracadute” delle squadre “B” della A2 già qualificate ai playoff.

Oggi alle 18 si gioca Norbello-Messina, recupero di A1 maschile. Domenica ultimo concentramento in A2 femminile. Quattro Mori a Cagliari, Norbello “Blu” a Verzuolo, Muravera a Jesi, Norbello “Giallo” a Casamassima.

