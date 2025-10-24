VaiOnline
Tennis.
25 ottobre 2025 alle 00:27

A1, il Tc Cagliari a Roma L’Alghero a Reggio Emilia 

La Serie A è al giro di boa. In programma domani la quarta giornata del campionato nazionale a squadre con tre compagini sarde in campo. In A1 femminile, il Tc Cagliari, reduce da due sconfitte in trasferta, gioca per la terza volta consecutiva oltre Tirreno, stavolta a Roma, per affrontare il Tc Parioli, sconfitto 3-1 a Monte Urpinu all'andata. Match casalingo per la squadra di A2 del circolo cagliaritano, che vuole dimenticare la prima sconfitta stagionale ospitando le aretine del Ct Giotto, già incontrate nella prima giornata (finì 2-2). Il Tc Alghero cerca i primi punti stagionali a Reggio Emilia. I giallorossi, in A2 maschile, giocheranno sui campi del Ct Albinea, cercando di riscattare il 6-0 subito a Maria Pia nella storica prima volta nella categoria.

Tris al Forte

Sono tre gli italiani qualificati per le semifinali dell'Itf organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione. Gianluca Cadenasso, dopo la vittoria della scorsa settimana, ha eliminato il numero 1 del seeding Ivan Gakhov, 6-1, 1-6, 7-6(2) e sfida per un posto in finale Martin Krumich, che ha eliminato con un doppio 6-4 Gianmarco Ferrari. L'altra semifinale è un derby tricolore. Filippo Moroni ha sorpreso la testa di serie numero 2 Filip Cristian Jianu, 6-4, 4-6, 7-5 e oggi troverà Juan Cruz Martin Manzano, che ha eliminato 4-6, 7-6(4), 6-3 Nick Hardt.

