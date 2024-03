A1 Gold, la Raimond ritrova il successo contro trieste 

Una vittoria netta (29-18) al PalaSantoru contro Trieste per ritrovare il sorriso dopo il pareggio con Fasano e la sconfitta di Bolzano. La Raimond Ego ricomincia la difficile caccia al quarto posto in serie A Gold di pallamano maschile, sapendo che non sarà semplice colmare il gap di 4 punti che la separa da Conversano, considerando che in mezzo ci sono anche Cassano (+1) e Bozen (+3). Nella lotta a cinque per due posti potrebbe rientrare Merano, che ha 5 punti in più dei sassaresi. Il calendario prevede, nelle sei giornate che mancano, due match abbordabili (Eppan e Pressano), la trasferta sul campo della capolista Brixen, gli scontri diretti con Conversano (in casa) e Merano (fuori) e la chiusura a Sassari con Cingoli.

In A1 femminile puntuale sconfitta della Lions Sassari (39-23 a Cassano Magnago). In A Silver maschile, sabato la Verdeazzurro aveva perso in casa (26-32) contro San Giorgio Molteno, 3° in classifica. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA