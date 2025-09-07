VaiOnline
Serie A.
08 settembre 2025 alle 00:34

A1 femminile, subito Tc Cagliari-Parioli 

Domenica 5 ottobre iniziano i campionati di tennis a squadre maschili e femminili di Serie A1 e A2. Tre i match nel girone d'andata (5, 12 e 19 ottobre) e altrettanti nel ritorno (26 ottobre, 2 e 9 novembre).
Saranno tre le squadre sarde impegnate: il Tc Cagliari in A1 e A2 femminile e il Tc Alghero in A2 maschile.
Nel girone 1 di A1 femminile, le rossoblu esordiranno in casa, contro le romane del Tc Parioli, per poi affrontare la doppia trasferta di Bolzano (contro il Tc Rungg) e di Padova. Nel girone di ritorno, ancora una trasferta (a Roma), per poi finire con due incontri sul rosso di Monte Urpinu (contro il Tc Padova e contro le sudtirolesi).
Cagliaritane impegnate anche nella A2 femminile, sempre nel girone 1. Esordio aretino per le rossoblu, sui campi del Ct Giotto, per poi ospitare in casa le torinesi dello Stampa Sporting e le genovesi del Park Tc. Ritorno casalingo contro il Ct Giotto e poi doppio appuntamento oltre Tirreno, a Torino e Genova.
Esordio assoluto per il Tc Alghero nella Serie A2 maschile. Prima casalinga nel girone 6 contro il Ct Albinea, poi trasferta a Prato contro il Tc Bisenzio e ancora sul green set di casa contro il Tc Macerata. Nel ritorno, i giallorossi voleranno ad Albinea, giocheranno in casa con Bisenzio e chiuderanno a Macerata.

